«Кіборги» Донецького аеропорту. Цитати

До дня пам’яті загиблих оборонців Донецького аеропорту, до п’ятої річниці останнього трагічного етапу оборонної епопеї ДАПу – Радіо Свобода зібрало цитати «кіборгів». Це фрази, які стали заголовками розповідей учасників боїв за Донецький аеропорт, зібраних у 2015 році і опублікованих у документальній книзі «АД 242». Із прямої мови «кіборгів» у книжці складено хронологію оборони ДАПУ. Послідовність цитат зберігає цей хронологічний порядок.

«Аеропорт утримували з власної волі не кіборги, а звичайні люди»

«Боєць запитав, чи правда, що в пеклі такий самий сапах, як в аеропорту»

«Командир сказав: «Хлопці, половина з вас – «двохсоті». Хто не хоче?» «Найстрашніше – дорога»

«Водію, друже, виручай» «Більшість з нас до того не була обстріляна, а зустрічали нас жарко» «Коли танк стріляв, стільки Господу Богу понаобіцяли...» «Аеропорт утримували ініціативою бійців, а не командування»

«Аеропорт утримували ініціативою бійців, а не командування» «Серед тих, хто атакував аеропорт місцевих було мало» «Одного нашого задушили, а іншого спалили живцем – ось із ким ми воюємо...» «Велике значення мала наша артилерія, яка прикривала підходи до аеропорту»

«Ми були «медіаприводом», щоб не все було погано»

«Коли приїжджав «росгумконвой» з РПГ, нас обстрілювали кожні 7 хвилин»

«Усе стріляє, все вибухає, залізо рипить, це був жах»

«В аеропорту люди діяли, перемагаючи страх»

«Ми були «медіаприводом», щоб не все було погано»

«Коли приїжджав «росгумконвой» з РПГ, нас обстрілювали кожні 7 хвилин» «Усе стріляє, все вибухає, залізо рипить, це був жах»

«В аеропорту люди діяли, перемагаючи страх»



«Ми бачили у білонкь розп'яті тіла наших хлопців»

«Було багато поранених. Термінал утримувало 10 чоловік» «Бій тривав вісім годин. На нас ішли 10 танків і піхота» «Я людина вільна. «Правий сектор» – це я, це усі патріоти»

«Найсправжніші кіборги – це хлопці, які сиділи на вежі спостережень»

«Це, мабудь, найтяжче, що може бути, – коли помирає твій друг»

«Усі були контужені, слабі. Поїсти нема коли, усе стрільба та стрільба»

«Ми сиділи в аеропорту й читали маячню, яку про нас писали»

«Я досі не розумію, навіщо було заїжджати через іхній блокпост»

«Сепаратисти під час атаки бугли по тілах своїх»

«Коли починалося паремир'я, приїжджали танки і стріляли по нас»

«Справжній кіборг – це моя дружина»

«То холодно, то жарко, то тхне семертю»

«Фраза про те, що не витримав сема бетон, справедлива»

«Хлопці, заза будемо 3D–фільм дивитися зі спецефектами. Бойовики»

«Були герої, а були такі, що «аби відбути»»

«Ми фактично вчотирьох тримали метеостанцію»

«На війні немає чорного та білого, треба вміти вчитися у ворога»

«Часом ми просто сиділи і чекали своєї смерті»

«Мама не знала, де, але впізнала мене на фотографії Лойка»

«Усі були рівні – кожен вартий, не більше не менше, свого життя»

«Ті хто воював і воює по–справжньому, усі герої»

«Аеропорт здали через помилки військового керівництва»

«Ми показали: український дух незламний»

«Вони використали перемир'я, щоб підірвати аеропорт»

«Вибух розніс перекриття, мов пил»

«Командування мало би вчасно вивести кіборгів і підірвати аеропорт»

«Я залишився з пораненими і вийшов до сепаратистів на переговори»

«Наймолодший із нас мріяв одружитися, а загинув під уламками»

«Мій друг Ігор залишився з пораненимию Його вбив «моторола»