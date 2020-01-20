20 січня в українських аеропортах на честь захисників Донецького аеропорту та в пам’ять про загиблих «кіборгів» зіграли військові оркестри. На летовищах Києва, Одеси, Львова та Запоріжжя звучала музика в той самий день, коли у 2015 році загинули 49 кіборгів на 242-й день оборони ДАПу. Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. В обороні також брали участь волонтери і медики. Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських військових, поранені понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, частину – посмертно.