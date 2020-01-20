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20 січня 2020, Київ 21:12
Фотогалереї

242 дні оборони ДАПу: в Україні вшановують загиблих «кіборгів» – фоторепортаж

20 січня у Києві пройшла церемонія вшанування пам'яті загиблих оборонців Донецького аеропорту, яких за незламність супротивники назвали «кіборгами». Церемонія відбулася біля Пам’ятного дзвона, що на території Міністерства оборони України, за участю рідних та близьких загиблих, а також вищого військового та політичного керівництва України. Поминальні дзвони звучали біля меморіалу, де щоденно вшановують пам'ять військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту.
23 січня із території аеропорту останнім вийшов старший сержант, командир відділення 81-ї ОАРМб Максим Ридзанич зі своїми бійцями, які утримували позицію «Пожарка» у пожежній частині аеропорту. Тому, багато учасників боїв і дослідників оборонної епопеї, подовжують тривалість оборони ДАПу до 244 днів.

Оборона ДАП тривала 242 дні &ndash; з 26 травня 2014 року до пізнього вечера 20 січня 2015 року, коли остаточно обвалилося підірване вдруге російськими гібридними силами перекриття терміналу. Останнім із території ДАПу 23 січня 2015 року вийшов із побратимами ротний Максим Ридзанич. За даними Генштабу, за час оборони ДАПу загинув 101 військовий, 440 були поранені, 9 бійців зникли безвісти. Окрім підрозділів ЗСУ, в обороні Донецького аеропорту брали участь добровольці &laquo;Правого сектору&raquo;, &laquo;Карпатської січі&raquo; та інших формувань. Серед наймолодших загиблих добровольці Святослав Горбенко та Сергій Табала
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Оборона ДАП тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до пізнього вечера 20 січня 2015 року, коли остаточно обвалилося підірване вдруге російськими гібридними силами перекриття терміналу. Останнім із території ДАПу 23 січня 2015 року вийшов із побратимами ротний Максим Ридзанич. За даними Генштабу, за час оборони ДАПу загинув 101 військовий, 440 були поранені, 9 бійців зникли безвісти. Окрім підрозділів ЗСУ, в обороні Донецького аеропорту брали участь добровольці «Правого сектору», «Карпатської січі» та інших формувань. Серед наймолодших загиблих добровольці Святослав Горбенко та Сергій Табала
У Донецькому аеропорту та селищі Піски впродовж цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, добровольці ДУК ПС,&nbsp; бійці 79-ї,72-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці загону &laquo;Дикі качки&raquo;, полку &laquo;Дніпро-1&raquo;, &laquo;Карпатської Січі&raquo;, та інші
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У Донецькому аеропорту та селищі Піски впродовж цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, добровольці ДУК ПС,  бійці 79-ї,72-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці загону «Дикі качки», полку «Дніпро-1», «Карпатської Січі», та інші
Родичі та близькі загиблих воїнів
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Родичі та близькі загиблих воїнів
Пам&rsquo;ять кожного захисника вшанували ударом у дзвін і залпом Почесної варти
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Пам’ять кожного захисника вшанували ударом у дзвін і залпом Почесної варти
Один удар &ndash; одне прізвище
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Один удар – одне прізвище
У церемонії вшанування пам&#39;яті загиблих оборонців ДАПу брали участь президент України, міністр оборони, начальник Генерального штабу ЗСУ , родичі та близькі загиблих воїнів, військові
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У церемонії вшанування пам'яті загиблих оборонців ДАПу брали участь президент України, міністр оборони, начальник Генерального штабу ЗСУ , родичі та близькі загиблих воїнів, військові
Буковинка Віра Кушнір&nbsp;тримає&nbsp;світлину свого сина&nbsp; &ndash; десантника 9-ї роти, 3-го батальйону, 80-ї ОДШб, оборонця ДАПу Юрія Кушніра, який загинув від осколкового поранення в голову
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Буковинка Віра Кушнір тримає світлину свого сина  – десантника 9-ї роти, 3-го батальйону, 80-ї ОДШб, оборонця ДАПу Юрія Кушніра, який загинув від осколкового поранення в голову
Президент України Володимир Зеленський&nbsp;поклав квіти до Пам&rsquo;ятного дзвона
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Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до Пам’ятного дзвона
Родини загиблих оборонців ДАПу покладають квіти біля Пам&rsquo;ятного дзвона&nbsp;на території Міністерства оборони України
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Родини загиблих оборонців ДАПу покладають квіти біля Пам’ятного дзвона на території Міністерства оборони України
За даними громадських організацій родин загиблих та учасників АТО/ООС &ndash; під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських військових, а понад півтисчі отримали поранення. Багатьох із них відзначено державними нагородами, більшість &ndash; посмертно
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За даними громадських організацій родин загиблих та учасників АТО/ООС – під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських військових, а понад півтисчі отримали поранення. Багатьох із них відзначено державними нагородами, більшість – посмертно
Військові покладають квіти до Пам&rsquo;ятного дзвона
11 Військові покладають квіти до Пам’ятного дзвона
Стати &laquo;кіборгами&raquo; вважали за честь. Обороняти Донецький аеропорт їхали за власним бажанням, а не за наказом
12 Стати «кіборгами» вважали за честь. Обороняти Донецький аеропорт їхали за власним бажанням, а не за наказом
Ніна Костянтинівна, мама&nbsp;Героя України, оборонця&nbsp; Донецького аеропорту з позивним &laquo;Натрій&raquo; Ігоря&nbsp; Брановицького. Після підриву бойовиками російських гібридних сил перекриття терміналу Брановицький вивів поранених, а сам повернувся назад. Разом із іншими побратимами він потрапив у полон до бойовиків угруповання &laquo;ДНР&raquo;. Брановицький, щоб врятувати товаришів, сказав, що він кулеметник. Його нещадно били. За словами очевидців, 21 січня 2015 року Ігоря Брановицького убив у полоні двома пострілами в голову громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов із позивним&nbsp;&laquo;Моторола&raquo;&nbsp;
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Ніна Костянтинівна, мама Героя України, оборонця  Донецького аеропорту з позивним «Натрій» Ігоря  Брановицького. Після підриву бойовиками російських гібридних сил перекриття терміналу Брановицький вивів поранених, а сам повернувся назад. Разом із іншими побратимами він потрапив у полон до бойовиків угруповання «ДНР». Брановицький, щоб врятувати товаришів, сказав, що він кулеметник. Його нещадно били. За словами очевидців, 21 січня 2015 року Ігоря Брановицького убив у полоні двома пострілами в голову громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов із позивним «Моторола» 
Зустріч побратимів
14 Зустріч побратимів
&laquo;Кіборги&raquo; з різних&nbsp;підрозділів ЗСУ та добровольчих батальйонів
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«Кіборги» з різних підрозділів ЗСУ та добровольчих батальйонів
Прапор із підписами&nbsp;оборонців ДАПу&nbsp;&ndash; артефакт, який береже &laquo;кіборг&raquo;&nbsp;80-ї окремої десантно-штурмової бригади із позивним &laquo;Історик&raquo;&nbsp;
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Прапор із підписами оборонців ДАПу – артефакт, який береже «кіборг» 80-ї окремої десантно-штурмової бригади із позивним «Історик» 
Дзвін пам&#39;яті за загиблими оборонцями України
17 Дзвін пам'яті за загиблими оборонцями України

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