Сили оборони беруть під контроль логістику Росії в Донецьку: зміни для фронту

Оператори батальйону Black Sky бригади «Спартан» Нацгвардії України знищили вантажівку з російськими солдатами в селищі Піски поблизу Донецька – про це бригада повідомила 27 квітня, опублікувавши відповідне відео.

«Це не перший виліт наших дронів-камікадзе в глибокий (як свідчить практика, для операторів бригади – не дуже) тил ворога. І щоразу – з «вогником» і втратами для окупантів», – зазначили військові.

Раніше в середині квітня про контроль над логістикою навколо Донецька повідомляв і 1-й корпус Нацгвардії «Азов» – на кадрах корпусу видно навіть, як український дрон летить над стадіоном «Донбас Арена» в центрі міста.

«Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева [дорога] – активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору», – написали нацгвардійці.

Донецьк розташований за майже 60 кілометрів від лінії фронту – і це не враховуючи відстані, з якої українські військові можуть запускати дрони, перебуваючи у відносній безпеці.

Раніше він вважався практично невразливим тилом агресора – туди могли діставати лише ракети та далекобійні дрони.

