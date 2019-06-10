Як американський банкір допомагав другові Путіна, дослідило агентство Reuters

Високопоставлений американський банкір таємно передав акції у московській інвестиційній компанії «Ренесанс» близькому другові президента Росії Володимира Путіна, а також допомагав організовувати зустрічі для нього з посадовцями США. Про це свідчить електронне листування десятилітньої давнини, доступ до якого отримало агентство Reuters.

Ідеться про Роберта Форзмена, який на тепер обіймає посаду віце-президента інвестиційного банку UBS у Нью-Йорку. Друг Путіна Матіас Варніґ є членом правління низки державних російських компаній.

Нова інформація про зв’язки Форзмена з Кремлем вразила спостерігачів у США.

«Путін не був би й близько таким ефективним у своїй брудній роботі, без помічників із Заходу», – написав фінансист і правозахисник Білл Браудер, коментуючи дослідження у твітері.

Аналітик Інституту Байдена Майк Карпентер згадав свою зустріч із Форзменом, коли Карпентер працював на посаді директора Ради національної безпеки США з питань Росії. Зустріч виявилась «повною втратою часу». Вже тоді пропутінське налаштування Форзмена було очевидним, зауважив Карпентер.

Листування, що стало предметом дослідження, стосується часів, коли Кремль намагався взяти під контроль велику частину російської економіки. Листування показує, як у 2007 році Форзмен і його колеги намагались допомогти Кремлю отримати доходи від розділу компанії «Юкос» у час, коли Москва прагнула легітимізувати процес, який на Заході вважали політично вмотивованим.

Форзмен також допомагав Варніґу організувати зустрічі з послом США в Росії й іншими посадовцями США за президентства Буша й Обами. Після одного з таких візитів Варніґа до США, в березні 2009 року, Форзмен заявив, що такі зустрічі можуть стати «чорним ходом» для Путіна у Вашингтоні, пише Reuters.

Ім’я Форзмена також фігурувало в слідстві спецпрокурора США Роберта Мюллера, що стосувалось втручання Росії у вибори у США. В березні 2016 року Форзмен звернувся електронним листом до помічника тоді ще кандидата на посаду президента США Дональда Трампа і запросив кандидата на бізнес-форум у Санкт-Петербурзі.

Форзмен відкинув звинувачення, а також заявив агентству, що вважає недоцільним коментувати питання, що можуть розглядатись у поточних судових справах.