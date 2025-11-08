У районі Костянтинівки дрон військ РФ атакував евакуаційний транспорт. Раніше російські «воєнкори» публікували відео, як російський дрон оминає саме це авто і нібито «не чіпає українських гуманітарників». На машині було маркування гуманітарної місії «Проліска». В середині перебували співробітник місії Євген Ткачов та капелан Олег Ткаченко. «Дрон завис на декілька секунд, роздивився все. Дякувати Богу, ми встигли вискочити – і тут відбулася атака. Як бачите, прямо в наліпку, яку вони показували на своїх телеграм-каналах», – розповів Євген Ткачов кореспонденту Донбас Реалії.