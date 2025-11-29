Доступність посилання

Дрони, балістичні та крилаті ракети. Росія атакувала Київ. Є загиблі

Дрони, балістичні та крилаті ракети. Росія атакувала Київ. Є загиблі

Внаслідок обстрілу РФ є влучання у багатоквартирні будинки в декількох районах Києва. Наразі відомо про понад 30 поранених у Києві, троє людей загинули.

У ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

За даними відомства, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 тисяч – у Київській області та майже 8000 тисяч – на Харківщині.

Наразі відомо про понад 30 поранених у Києві, троє людей загинули.

У Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Місто Фастів у результаті атаки знеструмлене.

Російські війська запустили по Україні 36 ракет і 596 безпілотників. Сили ППО ліквідували 577 цілей, повідомили у Повітряних силах.

