Росія викликає тих, хто вижив у Сталінграді під час Другої світової війни, на розслідування щодо «геноциду»

МОСКВА – Росія розпочала допитувати свідків визначальної Сталінградської битви в рамках кримінального провадження щодо того, що влада називає «геноцидом» радянських громадян нацистськими військами у Другій світовій війні.

Правоохоронці провели низку розслідувань щодо подій, які сталися під час війни більш ніж 75 років тому, виправдовуючи це спробою встановити факти та досягти справедливості. Але вони також вказали, що розслідування є частиною тривалого просування урядом президента Володимира Путіна позитивного наративу історії країни, і протидії тому, що він називає закордонними спробами прирівняти роль Радянського Союзу у війні до ролі нацистської Німеччини.

Новина про виклики на допити, які надіслали свідкам Сталінградської битви, вперше з’явилася у незалежній «Новій газеті».

Там цитувався онук 94-річного чоловіка, ідентифікованого лише як Василь Н., і який живе у Волгограді (сучасна назва міста). Він каже, що сім’я отримала лист 28 листопада, згідно з яким Василь Н. зобов’язаний з’явитися на допит 11 грудня.

«Очевидно, що вони не повинні викликати його на допит, якщо вони хочуть щось від нього, [колишнього] ув'язненого в концтаборі, дізнатися про Сталінград? – каже онук, Денис Чистяков. – Я вважаю, що цю роботу можуть зробити історики та працівники архівів».

Чистяков сказав, що не показував листа своєму дідові, якого, за його словами, ув’язнили німецькі військові у віці 15 чи 16 років і відправили у трудовий табір на східних теренах тодішньої Німеччини. Коли він зв’язався зі слідчим, той сказав, що йому повідомили, що такі виклики розсилаються по всій Росії.

Світлана Петренко, речниця Слідчого комітету Росії, що є чимось подібним до американського ФБР, сказала, що у рамках розслідування орган сподівається допитати більше ніж тисячу тих жителів Волгоградської області, хто пройшов німецькі концтабори.

«Слідчі хочуть поспілкуватися з усіма, хто пережив ті страшні події», – сказала вона російському інтернет-виданню РБК.

Сталінградська битва, що тривала п’ять місяців, стала символом радянського спротиву нападу нацистів у 1942–43 роках та стала основним поворотним моментом війни.

Вважається, що більше ніж мільйон солдатів та цивільних осіб померли, коли радянські війська зупинили та пізніше здолали війська супротивника.

Розслідування щодо ймовірних нацистських звірств під Сталінградом було розпочате в липні, коли Слідчий комітет Росії оприлюднив заяву, в якій йшлося, що воно має на меті «визначити окремих осіб серед німецько-фашистських загарбників та колаборантів, які були залучені до вбивств цивільних, але змогли уникнути відповідальності за свої злочини».

В установі кажуть, що кримінальна справа стосується низки подій у 15 містечках і селах у тому регіоні, що зараз становить Волгоградську область, включно із масовим вбивством 50 дітей у дитбудинку віком від 4 до 15 років. Стверджують, що армія може бути залучена до ексгумації, з огляду на необхідність встановити особи тих, хто помер, та тих, хто їх вбив.

У заяві чітко не пояснюється, як орган планує притягати до відповідальності злочинців, з огляду на те, що навряд чи багато з них живі, і ще менше – якщо такі взагалі є – живуть у Росії.

Окрім справи у Волгограді, Слідчий комітет розпочав подібні розслідування в інших областях Росії, які були зайняті німецькими військами під час війни, включно з Ростовською на південному заході та Новгородською і Псковською областями на північному заході.

Очільник Слідчого комітету Олександр Бастрикін сказав, що у 2019 році його установа відкрила кілька кримінальних проваджень стосовно вбивств 30 тисяч радянських громадян під час війни, і задача правоохоронного органу тепер – встановити відповідальних.

«Неважливо, чи мертві вони, чи живі. Ми повинні представити світу ці імена та показати, що ці особи скоїли», – сказав Бастрикін державному новинному агентству РІА у липні.

Російські високопосадовці впродовж довгого часу виступають проти того, що вони називають спробами Заходу применшити роль СРСР у здоланні нацистської Німеччини під час війни. Вони регулярно звинувачують інші колишні радянські республіки – в основному країни Балтії та Україну – в героїзації націоналістичних лідерів, які боролися проти Червоної армії або співпрацювали з Берліном, або звинувачують у зображенні радянського та нацистського урядів у однаково негативному світлі.

А критики Путіна в Росії та за кордоном звинувачують його уряд у спробах відбілити роль Радянського Союзу у війні та замовчати можливі злочини диктатора Йосипа Сталіна.

В інтерв’ю РІА, що вийшло в липні, Бастрикін сказав, що однією з цілей розслідувань є встановити усю правду та протидіяти тому, що Росія вважає історичними фальсифікаціями.

Скидається на те, що розслідування також націлене на встановлення, принаймні в очах російського закону, що німецькі війська під командуванням Адольфа Гітлера та ті, хто воював з ними пліч-о-пліч, здійснили геноцид проти народу Радянського Союзу.

Розслідування як у Волгограді, так й інші, проводяться в рамках статті Кримінального кодексу Російської Федерації «Геноцид», і високопосадовці, включно з Путіним та Бастрикіним, вже наголошують на цьому.

Уперше це було так названо, коли у жовтні суд у Новгородській області встановив, що вбивство щонайменше 2600 осіб у різних місцевостях області під час нацистської окупації 1942–43 років було геноцидом.

Це рішення та розслідування у Волгоградській області, серед іншого, з’явилися після того, як Путін вніс зміни до конституції країни через референдум на початку літа. Серед змін було і впровадження норми, яка зобов’язує Росію протидіяти усім спробам, як всередині країни, так і за кордоном, «спотворити її історію».

Через день після того, як тижневе голосування на референдумі завершилося, 1 липня Путін дав розпорядження російським міністрам та урядовим органам, щоб вони працювали на досягнення цієї мети.

«Злочини нацистів та їхніх спільників, тобто геноцид проти народів Радянського Союзу, не мають строків давності», – сказав він.