Дипломати потрапили у скандал: кілограми золота і сотні тисяч у валюті

16 кілограмів золота і цигарок на півтора мільйона гривень – це лише частина того контрабандного вантажу, який намагалися завезти до Європейського союзу співробітники посольства України в Польщі. Контрабандистів-невдах затримали, товар вилучили, розпочато дисціплінарне та кримінальне провадження.

Про те, що серед співробітників системи МЗС були виявлені контрабандисти заявив сам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він також, повідомив про відкликання двох співробітників українського посольства у Польщі.

Двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому

«Вчора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому – їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий», – написав 1 березня Дмитро Кулеба у фейсбуці.

Він також поінформував, що проти обох працівників почали дисциплінарне розслідування, за результатами якого й буде ухвалено рішення. Глава МЗС запевнив, що буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами щодо цієї справи.

Відтак дипломати-контрабандисти дисциплінарними стягненнями не відбудуться. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

У ДБР також повідомили деякі деталі операції на кордоні. Мікроавтобус посольства України у Польщі був затриманий на виїзді з прикордонного пункту пропуску. В авто на той момент були водій посольства та один із аташе дипломатичного представництва. Виявилося, що вони намагалися провезти на територію ЄС, крім 16 кілограмів золота та 8 тисяч блоків із цигарками, ще й 140 тисяч доларів, понад 67 тисяч євро та більше ніж 11 тисяч польських злотих.

Крім того, слідчі ДБР встановили особу спільника затриманих на кордоні працівників українського посольства. Про це повідомила спікер ДБР Ольга Чиканова.

До вказаної діяльності був залучений працівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Закарпатській області, експрацівник посольства та його син

«Слідчі ДБР у Львові, за інформацією СБУ, викрили протиправну діяльність організованої групи осіб, до якої входять чинні та колишні працівники посольства України у Республіці Польща. Вказані особи займалися незаконним переміщенням товарів підакцизної групи через державний кордон України до країн Європейського союзу, використовуючи дипломатичні імунітети та привілеї, а також службовий транспорт. До вказаної діяльності був залучений працівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Закарпатській області, експрацівник посольства та його син, який нині – чинний аташе з консульських питань посольства України у Республіці Польща», – розповіла Чиканова.

Відтак притягнення контрабандистів до кримінальної відповідальності – наразі справа правоохоронних органів. МЗС може лише сприяти розслідуванню. Водночас, незалежно від ДБР, МЗС розпочало свою справу – дисциплінарне провадження. Саме результати цього провадження мають закрити питання про подальше перебування нечистих на руку співробітників у системі МЗС, зауважив у коментарі Радіо Свобода прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Люди – є люди, і бувають різні випадки. Міністерство буде діяти у справі максимально рішуче

«Люди – є люди, і бувають різні випадки, на жаль, МЗС не стало виключенням, але головна відмінність, можливо, від інших міністерств, що МЗС такого толерувати не буде. Міністр закордонних справ чітко сказав, що, якщо такі випадки є, то ми будемо діяти жорстко. Тобто надавати повне сприяння в рамках розслідування і доводити нашу дисциплінарну справу до завершення. Для нашого міністерства таке абсолютно неприйнятно, тому міністерство буде діяти у справі максимально рішуче», – наголосив Ніколенко.

Раніше був випадок, коли була затримана автівка, тоді з іншої країни, яка перевозила контрабанду. Тоді так само було провадження і МЗС чітко сказало, що не буде толерувати такі випадки.

У лютому 2020 року на прикордонному пункті пропуску «Тиса» почесний консул Латвійської Республіки намагався провезти в Угорщину кілька тисяч пачок цигарок, прикриваючись дипломатичним імунітетом. Щоб здійснити контроль, прикордонникам довелося застосувати фізичну силу та спецзасоби. Місцеві ЗМІ писали, що цього почесного консула звуть Юрій Ігнатка.

У травні 2016 року на пункті пропуску «Лужанка» українсько-угорського кордону водій мікроавтобуса посольства України в Словаччині Сергій Ліщишин, намагався вивезти за кордон понад п'ять із половиною тисяч блоків сигарет. У водія був лист про нібито дипломатичну пошту в автомобілі, підписану 1-м секретарем посольства України в Словаччині Оксаною Ліщишин, яка є дружиною викритого в контрабанді водія. Після цього затримання контрабанди Оксану Ліщиншин відкликали для проведення службової перевірки, а посла України у Словаччині Олега Гаваша звільнили з займаної посади.