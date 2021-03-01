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01 березня 2021, Київ 20:44
Новини | Події

З України до ЄС намагалися вивезти культурні цінності на майже 1 млн дол – СБУ

Серед виявленого: зброя різних періодів, обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі тощо

Служба безпеки України повідомила про блокування контрабанди культурних цінностей за кордон на майже мільйон доларів.

«Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей до ЄС. Під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів. Серед виявленого: 21 одиниця холодної зброї різних періодів, у тому числі античного; обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років; численні старовинні предмети побуту», – повідомила у понеділок пресслужба СБУ.

За даними відомства, контрабандний товар члени групи переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

«Для приховування протиправної діяльності вони вказували у деклараціях недостовірну інформацію щодо відправлення. У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували декілька фактів незаконних дій зловмисників. Наразі вилучені предмети направлено на експертизу», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри організаторам, а після завершення досудового розслідування розглядатимуть питання передачі вилучених культурних цінностей до музейного фонду, додали в СБУ.

СБУ перодично повідомляє про викриті спроби вивезення культурних пам’яток. Наприкінці минулого року з України намагалися вивезти унікальне прижиттєве видання «Кобзаря» Шевченка.

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