З України до ЄС намагалися вивезти культурні цінності на майже 1 млн дол – СБУ

Служба безпеки України повідомила про блокування контрабанди культурних цінностей за кордон на майже мільйон доларів.

«Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей до ЄС. Під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів. Серед виявленого: 21 одиниця холодної зброї різних періодів, у тому числі античного; обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років; численні старовинні предмети побуту», – повідомила у понеділок пресслужба СБУ.

За даними відомства, контрабандний товар члени групи переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

«Для приховування протиправної діяльності вони вказували у деклараціях недостовірну інформацію щодо відправлення. У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували декілька фактів незаконних дій зловмисників. Наразі вилучені предмети направлено на експертизу», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри організаторам, а після завершення досудового розслідування розглядатимуть питання передачі вилучених культурних цінностей до музейного фонду, додали в СБУ.

СБУ перодично повідомляє про викриті спроби вивезення культурних пам’яток. Наприкінці минулого року з України намагалися вивезти унікальне прижиттєве видання «Кобзаря» Шевченка.