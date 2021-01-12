Київська митниця назвала 10 «найзухваліших порушень» 2020 року

Київська митниця назвала десять «найбільш зухвалих» порушень митного законодавства за 2020 рік.

Як повідомили на митниці, порушниками були як підприємці, так і громадяни:

Затримання 285 кілограмів бурштину – найбільшої партії за всю історію Київської митниці Держмитслужби. Каміння відправляли до Китаю як несупроводжуваний багаж

Виявлення злочинної схеми імпорту палива без сплати акцизного податку. Ймовірні втрати держбюджету у 2020 році, через недостовірне декларування близько 6,5 млн літрів пального, можуть становити більше ніж 57 млн грн

Запобігання спробі нелегального переміщення систем і запчастин до військової та цивільної техніки. До Індії – перетворювача системи керування вогнем та стабілізації наведення гармат у вертикальній площині до танків, до Судану – авіазапчастин майже на цілий літак «АН-2» («кукурузник»), з Афганістану в Україну – модулів керування ракетами та автопілотом військових вертольотів

Вилучення у 23-річної українки, яка поверталася авіарейсом із Йорданії через аеропорт «Бориспіль», майже 70 000 пігулок препаратів із прекурсором. Валіза пасажирки була ними «набита вщент»

Виявлення 113 телефонів iPhone та 71 комплекту навушників Air Pods Pro на майже 1,8 млн грн в забутому багажі, що належав двом громадянам, які поверталися з ОАЕ

Вилучення в міжнародних поштових відправленнях предметів археології наконечників списів, які належать до пшеворської та черняхівської археологічних культур, аланського меча, сокир доби Київської Русі, а також ікон XIX-XX століть роботи унікальної борисівської іконописної майстерні. Артефакти прямували до Великої Британії, США, Німеччини та Австралії

Вилучення діамантів. Виявлення 50,5 грамів незадекларованих діамантів на 17 мільйонів гривень у кур’єрки, яка поверталася з ОАЕ; 39,2 г діамантів, прихованих у спідній білизні двох пасажирів, які поверталися з Туреччини; а також чорних діамантів вагою 90,32 карати в міжнародному експрес-відправленні з Індії

Вилучення у 18-річної студентки київського коледжу, яка прилетіла з Дубаї, валюти на понад 1,8 мільйони гривень. Дівчина переміщувала валюту без письмового декларування

Вилучення через «мухлювання» з інвойсами 9 тонн китайського вугра kabayaki unagi майже на 3 мільйони гривень та понад 11 тонн рибальського краму на 1,9 млн грн

Виявленння ухилення від сплати належних митних платежів при імпорті в Україну 22 вантажних автомобілів MAN. Вантажівки ввозилися за документами, в яких рік виготовлення та введення в експлуатацію автомобілів був навмисно збільшений на рік-два від реального. В такий спосіб «ділки» намагались омолодити вік транспортних засобів і перевести їх до категорії автомобілів віком до 5 років, де ставка акцизного податку в 40 разів нижча. Штраф за порушення – 15 млн грн, повідомили у митній службі.