Київська митниця назвала 10 «найзухваліших порушень» 2020 року

Київська митниця назвала десять «найбільш зухвалих» порушень митного законодавства за 2020 рік.
Як повідомили на митниці, порушниками були як підприємці, так і громадяни:
- Затримання 285 кілограмів бурштину – найбільшої партії за всю історію Київської митниці Держмитслужби. Каміння відправляли до Китаю як несупроводжуваний багаж
- Виявлення злочинної схеми імпорту палива без сплати акцизного податку. Ймовірні втрати держбюджету у 2020 році, через недостовірне декларування близько 6,5 млн літрів пального, можуть становити більше ніж 57 млн грн
- Запобігання спробі нелегального переміщення систем і запчастин до військової та цивільної техніки. До Індії – перетворювача системи керування вогнем та стабілізації наведення гармат у вертикальній площині до танків, до Судану – авіазапчастин майже на цілий літак «АН-2» («кукурузник»), з Афганістану в Україну – модулів керування ракетами та автопілотом військових вертольотів
- Вилучення у 23-річної українки, яка поверталася авіарейсом із Йорданії через аеропорт «Бориспіль», майже 70 000 пігулок препаратів із прекурсором. Валіза пасажирки була ними «набита вщент»
- Виявлення 113 телефонів iPhone та 71 комплекту навушників Air Pods Pro на майже 1,8 млн грн в забутому багажі, що належав двом громадянам, які поверталися з ОАЕ
- Вилучення в міжнародних поштових відправленнях предметів археології наконечників списів, які належать до пшеворської та черняхівської археологічних культур, аланського меча, сокир доби Київської Русі, а також ікон XIX-XX століть роботи унікальної борисівської іконописної майстерні. Артефакти прямували до Великої Британії, США, Німеччини та Австралії
- Вилучення діамантів. Виявлення 50,5 грамів незадекларованих діамантів на 17 мільйонів гривень у кур’єрки, яка поверталася з ОАЕ; 39,2 г діамантів, прихованих у спідній білизні двох пасажирів, які поверталися з Туреччини; а також чорних діамантів вагою 90,32 карати в міжнародному експрес-відправленні з Індії
- Вилучення у 18-річної студентки київського коледжу, яка прилетіла з Дубаї, валюти на понад 1,8 мільйони гривень. Дівчина переміщувала валюту без письмового декларування
- Вилучення через «мухлювання» з інвойсами 9 тонн китайського вугра kabayaki unagi майже на 3 мільйони гривень та понад 11 тонн рибальського краму на 1,9 млн грн
- Виявленння ухилення від сплати належних митних платежів при імпорті в Україну 22 вантажних автомобілів MAN. Вантажівки ввозилися за документами, в яких рік виготовлення та введення в експлуатацію автомобілів був навмисно збільшений на рік-два від реального. В такий спосіб «ділки» намагались омолодити вік транспортних засобів і перевести їх до категорії автомобілів віком до 5 років, де ставка акцизного податку в 40 разів нижча. Штраф за порушення – 15 млн грн, повідомили у митній службі.
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