Експерт зі США пропонує рецепт із 3 пунктів для економіки України

Українська економіка не зростає, бо заможні українці не несуть гроші у банки, а надають перевагу купівлі квартир чи зберігають гроші в готівці, вважає аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Ослунд. Він, зокрема, вказує, що українські депутати тримають у середньому по 700 000 доларів США вдома.

Україна, за даними МВФ, є найбіднішою країною Європи (за іншими підрахунками, другою найбіднішою після Молдови – ред.). Але так не мусить бути: економіка України могла б зростати на 7% щорічно замість теперішніх 3%, переконаний Ослунд.

Ключ тут – у привабленні інвестицій. На тепер близько 4% ВВП країни виводиться за кордон щорічно, каже аналітик. Іноземці також не інвестують. Внутрішнє фінансування для бізнесу не зростає, адже, на думку аналітика, банківська система в Україні не оздоровилась. Кредитні ставки залишаються надто високими для бізнесу.

Для того, щоб переламати ситуацію, Україна має забезпечити рівність правил для всіх, переконаний аналітик, адже досі впливові особи в Україні вважають, що мають право не сплачувати за кредитами.

Ослунд пропонує такий рецепт:

Скасувати парламентський імунітет, щоб до Верховної Ради йшли не бізнесмени, а політики. Реформувати суди, прокуратуру і вивести переслідування за економічні злочини зі сфери повноважень СБУ. Зняти мораторій на продаж аграрних земель, які можуть стати найкращою заставою для банківських позик.

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