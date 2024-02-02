Експрезидент Латвії про депортацію дітей, Путіна і трибунал

Це, на його думку, допоможе повернути додому неповнолітніх. Він вважає рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової – важливим кроком у цьому напрямку. Адже це – лише другий випадок в історії, коли чинному очільнику держави висували такі обвинувачення. Про шляхи повернення українських дітей з Росії, про «злочин всіх злочинів» і міжнародний тиск на Росію Егілс Левітс поговорив з проєктом «Ти як?» від Радіо Свобода під час конференції в Ризі – «Війна Росії проти дітей» (Russia’s War on Children).