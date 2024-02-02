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Експрезидент Латвії про депортацію дітей, Путіна і трибунал

Експрезидент Латвії про депортацію дітей, Путіна і трибунал
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Експрезидент Латвії про депортацію дітей, Путіна і трибунал

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Проблема депортації українських дітей має бути у фокусі світової громадськості, переконаний попередній президент Латвії Егілс Левітс.

Це, на його думку, допоможе повернути додому неповнолітніх. Він вважає рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової – важливим кроком у цьому напрямку. Адже це – лише другий випадок в історії, коли чинному очільнику держави висували такі обвинувачення. Про шляхи повернення українських дітей з Росії, про «злочин всіх злочинів» і міжнародний тиск на Росію Егілс Левітс поговорив з проєктом «Ти як?» від Радіо Свобода під час конференції в Ризі – «Війна Росії проти дітей» (Russia’s War on Children).

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