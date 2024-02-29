Прокудін: з окупованих територій повернули ще п’ятьох дітей

З окупованих територій повернули ще п’ятьох дітей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ще двох дівчаток і трьох хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей – від 4 до 16 років. Зараз дорослі й малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, від початку року вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.

Читайте також: Втратили батьків чи незаконно вивезені в дитбудинки: що відомо про 11 дітей, яких повернули Україні?

Україна неодноразово звинувачувала Росію в депортації громадян, у тому числі дітей, з окупованих територій.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько пів тисячі дітей.