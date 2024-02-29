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Прокудін: з окупованих територій повернули ще п’ятьох дітей

За словами голови ОВА, від початку року вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини
За словами голови ОВА, від початку року вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини

З окупованих територій повернули ще п’ятьох дітей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ще двох дівчаток і трьох хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей – від 4 до 16 років. Зараз дорослі й малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, від початку року вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.

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Україна неодноразово звинувачувала Росію в депортації громадян, у тому числі дітей, з окупованих територій.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько пів тисячі дітей.

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