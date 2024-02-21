Втратили батьків чи незаконно вивезені в дитбудинки: що відомо про 11 дітей, яких повернули Україні?

Ще 11 українських дітей вдалося повернути додому за посередництва Катару. Це – найбільша група дітей, яким вдалося одночасно приїхати в Україну. Найменшим з них, двійнятам, лише два роки, а найстаршому – 16. Двох діток супроводжувала карета швидкої допомоги через стан здоров’я. За даними українських посадовців, декого депортували в Росію, а інших незаконно переміщували тимчасово окупованими українськими територіями.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» зібрав інформацію з відкритих офіційних джерел, світових медіа та російських ЗМІ, які публікували інформацію про українських дітей, яких повернули в Україну. Можливості оперативно перевірити дані в Радіо Свобода наразі відсутні – українська влада не розголошує деталей про дітей.

Повернені з тимчасово окупованих територій

На українсько-білоруському кордоні карета швидкої допомоги, в якій сидить маленький хлопчик, – таке фото опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак у соціальній мережі. Медики зустрічали одразу двох діток через стан їхнього здоров’я.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, одна з них зовсім не може ходити. Найімовірніше, мова йде про дітей віком п’яти і шести років. Звідки саме вони – невідомо. Однак британське медіа Independent пише, що на початок великої війни неповнолітні були в інтернаті для дітей, які мають особливості. Звідти, за даними ЗМІ, російські чиновники їх забрали до закладу в окупований Крим.

Інші діти – Жасмин і Лев – минулоріч втратили маму в Маріуполі, твердить російське медіа. Їх тоді начебто прихистила родичка. Згодом з’ясувалося, що братик із сестричкою мають у Києві дядька. Чоловік став офіційним опікуном дітей і повідомив російським посадовцям, що хоче забрати їх в Україну, йдеться у сюжеті російського телеканалу. Водночас британське Independent повідомляє також про трьох дітей, що осиротіли. Маму втратили десятирічний хлопчик і двоє підлітків. Вони були на окупованих Росією частинах Запорізької та Донецької областей і об’єднуються з рідними в Україні.

Британське ЗМІ, крім того, повідомило ще про двох незаконно вивезених підлітків. Сім’я 16-річного хлопця загинула під час спроби евакуюватися з Луганська. Забрати неповнолітнього приїхала тітка. А 14-річний хлопець повернувся до своє мами, української захисниці. Independent зазначає, що жінка була у російському полоні і її вдалося звільнити.

Наймолодшим двійнятам – лише два роки. За інформацією того ж британського ЗМІ, через фінансові труднощі батьки віддали їх в дитячий будинок на окупованій Росією території. Опіку над ним взяв дядько, з яким вони тепер житимуть в Україні.

Повернені з депортації в РФ

Чотирирічний Іван заснув прямо на дивані в посольстві Катару у Москві. В сюжеті російського ЗМІ його мама Юлія розповідає, що батько забрав хлопчика з Києва і вивіз у невідомому їй напрямку. Жінка каже: здогадувалася, що це могла бути Росія. Після довгих пошуків Юлія з’ясувала, що її син майже два місяці провів в Красноярському центрі сім’ї і дитини.

Вперше за два роки побачила маму й п’ятирічна Ліза. 19 лютого 2022-го дівчинка приїхала в Росію, щоб побути у бабусі. Через початок повномасштабної російської агресії в Україні забрати Лізу батьки вже не змогли. Принаймні так розповіла російським журналістам бабуся дівчинки.

«На жаль, доля дітей трагічна – вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм «опікунів», – написав у соцмережі український омбудсман Дмитро Лубінець. За словами посадовця, українська влада забезпечить дітям психологічну та гуманітарну допомогу, залучаючи до цього партнерів.

За даними порталу «Діти війни» українські владі вдалося повернути 388 дітей та ідентифікувати понад 19 тисяч примусово переміщених неповнолітніх. Раніше начальниця департаменту захисту інтересів Офісу генерального прокурора Юлія Усенко в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила, що найбільше, понад 13 тисяч з них, вивезли з Донецької області.

За посередництва Катару українській владі вже не вперше вдалося повернути українських дітей на підконтрольну уряду територію і об’єднати з рідними. Ця співпраця відбувається з жовтня минулого року.

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за підозрою їх у воєнних злочинах – депортації українських дітей до Росії. Москва ці звинувачення відкидає.