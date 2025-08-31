Доступність посилання

Емоції та обстріли: евакуація з Костянтинівки під прицілом російських дронів

Емоції та обстріли: евакуація з Костянтинівки під прицілом російських дронів
Під атаками російських ударних дронів різних типів та під ударами РСЗВ та КАБів рятують цивільних жителів Костянтинівки силовики, волонтери та співробітники гуманітарних організацій.

Днями за 5 заходів Євген Ткачов, співробітник Гуманітарної місії «Проліска», за підтримки УВКБ ООН вивіз з-під обстрілів військ РФ 13 цивільних жителів, а також кішечку та двох папужок. Маломобільних жінок та хлопця з 1-ою групою інвалідності з транзитного шелтеру у сусідньому місті евакуювали спеціальним медичним транспортом Гуманітарна місія «Проліска» за підтримки Гуманітарного фонду для України.
Станом на 28 серпня відстань від лінії фронту до околиць Костянтинівки становить трохи більше 5 км, свідчать дані проєкту DeepState. Без газопостачання, без стабільного мобільного зв'язку, електро- та водопостачання в місті залишається більше ніж 6 тисяч жителів.

