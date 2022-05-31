Чи відмовиться Євросоюз від російської нафти: думки аналітиків

Заборона на експорт російської нафти

У Євросоюзі досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель. За його словами, нові санкції щодо Росії також передбачають відключення від системи Swift найбільшого російського банку Сбербанк і заборону трьох російських державних мовників.

За даними президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, ці обмеження дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року. Лідери Європейського союзу напередодні зібралися на дводенний саміт. Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення до учасників саміту заявив, що «шостий санкційний пакет має бути узгоджений, включно з нафтою, щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України та всієї Європи, і щоб ви нарешті стали незалежними від російської енергетичної зброї».

Чи відмовиться ЄС повністю від російської нафти – у програмі Свобода Live:

Битва за Сєвєродонецьк та обстріл Слов'янська

Політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей. А в разі захоплення Сєвєродонецька, російські війська намагатимуться взяти під контроль Краматорськ та трасу М-04, яка сполучає Дніпро і Донецьк. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

Там повідомляють, що захоплений Лиман відіграє важливу роль у підтримці Росії, чиї зусилля наразі зосереджені на оточенні Сєвєродонецька та створенні так званого «котла» для українських сил в Луганській області.

Про перспективи оточення ЗСУ говоримо з військовим експертом Олегом Ждановим та очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм.

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