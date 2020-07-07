Через сильний дощ відсутнє транспортне сполучення до прикарпатських сіл – ДСНС

Через ускладнення погодних умов, спричинених проливними дощами, 7 липня, відсутнє транспортне сполучення до трьох населених пунктів Івано-Франківської області, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Через підйом рівня води на річці Безулька в селі Яворів Косівського району відбулося руйнування тимчасового переїзду на дорозі місцевого значення, через що на даний час відсутнє транспортне сполучення до села Снідавка Косівського району. У Верховинському районі частково розмито автомобільну дорогу місцевого значення в селах Волова та Бережниця, через те що транспортне сполучення до цих населених пунктів відсутнє», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, загалом на Прикарпатті відсутнє транспортне сполучення до 7 населених пунктів та обмежено транспортне сполучення до 11-ти.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені – найбільший удар припав на Прикарпаття, де негода завдала значних руйнувань і підтоплень.