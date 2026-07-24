Росія вдарила по виставці озброєння під Києвом. Подробиці

Росія завдала балістичного удару по території приватного полігону в Бучанському районі Київської області, де 24 липня проходила виставка озброєння, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Засновник компанії – виробник оборонної продукції First Contact Валерій Боровик заявив, що удар мав цілеспрямований характер, є загиблі та руйнування.

Удар також підтвердили в «Українській раді зброярів». Там наголосили, що точні координати й місце проведення заходу публічно не висвітлювалися.

Однак «Дзеркало тижня» написало, що оголошення про проведення виставки на відкритому полігоні було у вільному доступі в інтернеті.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі Новини. Live, що це був не полігон, а приватний спортивний комплекс, і він не має жодного стосунку до військових.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що слідство з'ясує, хто ухвалив рішення про проведення заходу. За його словами, внаслідок удару по Київській області, зокрема по виставці, загинули 10 людей, ще близько 100 – постраждали .

На місці влучання тривають рятувальні роботи.

Радник президента України Сергій Бескрестнов («Флеш») уточнив, що «там не був і не планував бути на цьому полігоні». Як він пояснив, «таких заходів проводиться десятки», але коли бачить ризики, то не бере в них участі. Серед таких ризиків він назвав анонс в інтернеті, відсутність укриття, проведення заходу в зоні досяжності балістики.

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