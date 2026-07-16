«Вова, ти знов обрав совок». Між Сирським і Федоровим Зеленський обрав головкома. Але призначив у Міноборони СБУшника Хмару

Не подавши кандидатуру Михайла Федорова для перепризначення міністром оборони, президент Володимир Зеленський фактично став на бік головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, з яким у Федорова були значні розбіжності на реформування та управляння армією – армією воюючої вже п’ятий рік країни. Натомість виконувачем обов’язків міністра оборони Зеленський призначив в.о. голови Служби безпеки Євгенія Хмару, який на чолі спецслужби був пів року.

Як і рік тому, коли в липні 2025 року був антикорупційний «Картонковий Майдан» за незалежність НАБУ і САП, нині знову в Києві неподалік від будівлі Офісу президента був молодіжний протест, як і в багатьох інших містах України.

«Ганебні рішення віддаляють нас від перемоги. Поверніть Федорова», «Вова, ти знову обрав совок» – ось лише деякі з гасел протесту в Києві, що їх на картонках тримали молоді хлопці і дівчата.

Протистояння між 35-річним Михайлом Федоровим та генералом Олександром Сирським, якому майже 61 рік, зайшло, вочевидь, далеко, оскільки президент Володимир Зеленський назвав це головною причиною відмови перепризначити Федорова главою оборонного відомства, в яким він керував пів року.

За висловом однієї міжнародної агенції новин, Олександр Сирський є представником «старої гвардії». Він здобув військову освіту в Москві в 1980-х.

«Сирський не готовий особисто в очі говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію... Замість того, щоб придумати як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну », – сказав Федоров, публічно звітуючи 16 липня про свої досягнення на посаді міністра.

За його словами, всі пропозиції та ініціативи МОУ щодо покращення роботи війська зустрічали супротив з боку генерала Сирського та інших.

Сам Сирський в телеграмі відреагував на закиди Федорова так: «Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення.

Докладу усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії , яка зараз демонструє конкретні результати. Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони України». Він також побажав Федорову «залишатись в команді України».

«Вундеркінд» іде

Федорова, якого називають «цифровим вундеркіндом», пов’язують з масштабування українських дронів і активним далекобійними ударами та мідлстрайками, які перерізають російську фронтову логістику. Хоча сам він прозвітував про 22 досягнення, коли подався у відставку з посади міністра.

Аналітик Віктор Шлінчак, директор Інституту світової політики, чітко підмічає, кого у непростій дилемі обрав президент.

«Звільняючи Михайла Федорова з посади міністра оборони, президент бере на себе персональну відповідальність за стратегію війни. Добре це чи погано – розсудить час… У протистоянні Федоров–Сирський Володимир Зеленський зробив ставку на головкома ».

«Зеленський зробив помилку, яка наближає нас до поразки у війні. «Штурмові» війська Сирського, які він майже повністю скопіював із російських зразків, перемогли технологічний, обґрунтований даними, стратегічний підхід Федорова… Верховний головнокомандувач більше вірить Сирському, аніж Федорову. Не виключаємо, що це найбільша помилка президента від початку повномасштабної війни », – пише авторитетне українське видання «Тексти».

В інтерв’ю Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко заявив, що Зеленському набагато комфортніше працювати з Сирським. До речі, що цікаво – це вдруге фактично президент ставить на Сирського – перший раз це було, коли в 2024 році Зеленський звільнив тодішнього головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Тоді ЗМІ писали, що Зеленському подобався Сирський, він з ним їздив на бойові позиції, любив слухати його доповіді.

«Зеленський знає Сирського, він до нього звик. У нього до нього немає негативних емоцій. От Федоров частково дратував Зеленського. Зокрема, своєю надмірною радикальністю. Намаганням реформувати все і вся», – пояснює в інтерв’ю Володимир Фесенко.

Зеленський же пояснив 16 липня мотиви відставки з посади міністра оборони Михайла Федорова тим, що «без мене вони (колишній міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ – ред.) не сідають, у них конфлікт».

«Я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід – або одна сторона, або інша », – вказав президент України.

«Ворог лайкнув»

В Росії, як сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, стежать за урядовими перестановками в Києві, але вибір того, «хто буде міністром оборони, не робить жодної різниці».

Натомість російські провладні російські коментатори і телеграм-канали – а таких в нинішній Росії більшість – радіють відставці Федорова.

« У Кремлі і Міноборони РФ сьогодні панує неабияке піднесення . Несподіване звільнення Михайла Федорова – головного «цифрового технократа» Києва – сприйнято російським керівництвом як потужний подарунок і ознака глибокої системної кризи у владі України», – пише один російський телеграм-канал.

Він додає: «За інформацією інсайдерів, Федоров вважався в Москві небезпечним і ефективним гравцем. Саме він вибудував українську екосистему безпілотників, автоматизацію розвідки і налагодив поставки західного хайтека».

«Ворог лайкнув це», – лаконічно резюмує російську реакцію один з картонкових плакатів на протесті в Києві, що його тримала молода дівчина.

Хмара – непогана новина?

Увечері 16 липня в соцмережах президент Зеленський повідомив, що мав зустріч з в.о. голови СБУ Євгенієм Хмарою і призначив його виконувати обов’язки міністра оборони.

«Доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того, як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України», – читаємо в дописі.

За його словами, Хмара здобув великий досвід у проведенні технологічних ударних операцій: «Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні».

Євгеній Хмара став тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України 5 січня 2026 року. На цій посаді він змінив Василя Малюка. Нинішній перший заступник голови СБУ Олександр Поклад стане тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки.

До свого призначення на керівну посаду в СБУ в січні 2026 року Євгеній Хмара керував Центром спеціальних операцій «А» (відомим як спецпідрозділ «Альфа»).

У своєму дописі президент Зеленський не згадав ні про Михайла Федорова, ні про колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якого пророкували на Міноборони. В підсумку Клименко наразі залишився без міністерського портфеля, бо очільником МЗС замість нього став Іван Вигівський.

Між тим стало відомо, що Верховна Рада завершила засідання 16 липня, наступне відбудеться в другій половині серпня – про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк.

За їхніми даними, наступне засідання парламенту відбудеться 18 серпня.

« Тож в країні місяць не буде призначень на ключові посади. Це не дуже зараз потрібно, правда? » – прокоментував Гончаренко.

За Конституцією, міністрів оброни та закордонних справ на затвердження голосуванням депутатів парламенту подає президент. Відтак понад місяць Євгеній Хмара і Андрій Сибіга будуть виконувачами обов’язків глав МО та МЗС.