Зеленський думає, що Федоров «залишиться в моїй команді»

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що продовжить співпрацю з відправленим у відставку з посади міністра оборони Михайлом Федоровим.

«Федоров залишиться в моїй команді, однак про його точну роль буде оголошено пізніше», – сказав глава держави 16 липня на пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який перебуває з візитом у Києві.

Зеленський пояснив мотиви відставки Федорова тим, що «без мене вони (колишній міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ – ред.) не сідають, у них конфлікт».

«Я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід – або одна сторона, або інша», – вказав президент України.

Раніше відправлений у відставку з посади міністра оборони Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Ми зіткнулися з тим, що ті ініціативи, які ми пропонували, стали блокуватися, і Сирський, враховуючи всі ті проблеми, про які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь компанію... Це призвело до того, що фактично він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну. І в цьому є велика проблема», – сказав Федоров у Києві 16 липняна пресконференції за підсумками своєї роботи на посаді міністра оборони.

Зранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.