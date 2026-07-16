«Ми запустили безпрецедентну історію» – Федоров відзвітував про результати роботи з оборони України

Відправлений у відставку з посади міністра оборони Михайло Федоров 16 лютого відзвітував про результати своєї роботи із захисту України, починаючи з 2022 року.

«Усе почалося з 2022 року, коли ми запустили таку безпрецедентну історію, яку підтримав уряд, – це підняття маржинальності для дронових компаній до 25%, це одні з найкращих умов для відкриття бізнесу взагалі у світі», – розповів Федоров, який на той час очолював Міністерство цифрової трансформації.

Наступними кроками, за словами Федорова, стали перший масштабний збір на «Армію дронів» у межах ініціативи United24, фінансування та розвиток морських дронів, закупівля перших «діпстрайків», розвиток системи «Дельта» для мережоцентричної війни, впровадження рот ударних дронів, що переросло у формування нового роду військ – Сил безпілотних систем, запровадження системи «Є-балів» за знищення російської техніки і живої сили, запуск лінії дронів тощо.

Зранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.