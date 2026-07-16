У кількох містах України люди протестують проти ймовірної відставки Федорова

У Києві люди вийшли на акцію протесту проти ймовірної відставки міністра оборони Михайла Федорова, передають кореспонденти Радіо Свобода.

За їхніми даними, кілька сотень людей вийшли на мітинг на підтримку Федорова.

Також люди зібралися на подібні акції у Львові, Харкові та Дніпрі.

Відповідно до законодавства, міністра оборони призначає Верховна Рада за поданням президента України.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру чинного міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.



