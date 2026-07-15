ЗМІ: Зеленський запропонує призначити міністром оборони Клименка замість Федорова

Президент Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру чинного міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді – про це повідомляють, зокрема, Суспільний мовник і «Українська правда» з посиланням на членів фракції «Слуга народу».

За даними журналістів, натомість Зеленський запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Як передає «УП», на зустрічі з фракцією Зеленський заявив про «системний конфлікт» Федорова з головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським і армією.





«(Президент – ред.) сказав, що по-хорошому треба звільнити і Федорова, і Сирського, але він зараз це зробити не може», – цитує видання.

Схожу інформацію оприлюднив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк:

«Зеленський сказав, що не може обирати між Сирським та Федоровим. І сказав, що останній провалив реформу ТЦК».

Ані президент, ані Федоров чи Клименко дані про це призначення наразі публічно не коментували.

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Раніше сьогодні Зеленський заявив, що проведе розмову з Михайлом Федоровим ще до вечірнього засідання фракції «Слуга народу», де будуть обговорювати кадрові питання.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода народний депутат фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловив думку, що міністру оборони Федорову необхідно дати «ще щонайменше пів року для того, щоб він продемонстрував ті ідеї, які він презентував на комітеті, як вони втілюються в життя».

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

Відповідно до законодавства, міністра оборони призначає Верховна Рада за поданням президента України.