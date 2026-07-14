Рада відправила уряд Свириденко у відставку

Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, це автоматично означає також і відставку всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

Юлія Свириденко очолювала уряд майже рік – парламент проголосував за її призначення 17 липня 2025 року. Офіційного повідомлення про те, хто є кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра, ще немає.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 12 липня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила майбутню відставку свого уряду.

Під час зустрічі з чинною головою уряду президент України подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».