Стефанчук повідомив, що до Ради надійшла заява про відставку Свириденко

Парламент отримав заяву про відставку голови уряду Юлії Свириденко, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 13 липня.

«До Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури», – повідомив він у своїх соцмережах.





Стефанчук висловив вдячність Свириденко за роботу на на чолі Кабінету міністрів у «надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу».

Свириденко наразі публічно не повідомляла, що подала заяву про відставку. 12 липня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вона підтвердила майбутню відставку свого уряду.

Під час зустрічі з чинною головою уряду президент України подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».