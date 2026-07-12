Зеленський заслухав Федорова: говорили про посилення ППО і зміни в Силах оборони

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Михайлом Федоровим на тлі анонсованих кадрових змін в уряді та силових структурах.

Під час зустрічі Федоров відзвітував про те, що вже реалізовано у сфері оборони з поставлених завдань. Також обговорили додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами, які можуть додати міцності Україні.

Президент окремо наголосив на пріоритеті посилення ППО.

«Ключовий виклик в обороні - звісно, посилення ППО, і особливо це стосується захисту наших міст і сіл від російського терору дронами різних типів», – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що має тривати трансформація процесів у Силах оборони України – зокрема тих, що стосуються мотивації воїнів і забезпечення бойових бригад особовим складом.

«Усі ми розуміємо виклики. Важливо, щоб необхідне лідерство у сфері оборони спрацювало», – додав Зеленський.

Раніше під час зустрічі з чинною головою уряду президент України подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».