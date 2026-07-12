Зеленський анонсував відставку прем’єрки Свириденко

Президент України Володимир Зеленський повідомив 12 липня, що планує значні кадрові зміни в уряді, які включатимуть перехід на іншу посаду чинної прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

«В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Ми обговорили деталі з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», – написав Зеленський у телеграмі.

Президент також пообіцяв зміни в керівництві правоохоронних органів.

Зеленський зауважив, що «Україна змінює свою політичну стратегію».

«За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує український народ», – додав глава держави.

Юлія Свириденко працює на посаді очільниці уряду майже рік – із 17 липня 2025 року. На цій посаді вона змінила Дениса Шмигаля, який працював прем’єр-міністром найдовше, майже п’ять років, із березня 2020 року.