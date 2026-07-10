Свириденко: Україна отримала 3,35 млрд доларів за домовленостями зі Світовим банком

До державного бюджету України надійшло 3,35 мільярда доларів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 10 липня.

Йдеться про кошти, передбачені Першою програмою політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, яку Україна реалізує спільно зі Світовим банком.

«Це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026). Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану», – заявила голова уряду.

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Вона зазначила, що фінансування стало можливим завдяки «масштабному пакету реформ»: за умовами програми уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та сім підзаконних нормативно-правових актів.

Зміни стосувалися публічних закупівель, розвитку факторингу, інтеграції енергетичних ринків з Євросоюзом, аграрного сектору, підтримки ветеранського бізнесу, житлової політики, модернізації дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

Свириденко додала, що наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця 2026 року після виконання відповідних умов. Частину фінансування забезпечили гарантії урядів Великої Британії та Японії.





25 червня Юлія Свириденко повідомила, що Міністерство фінансів України і Світовий банк уклали угоду на 3,39 мільярда доларів на полях Конференції з відновлення України в Ґданську (URC-2026).

У травні Свириденко привітала ухвалення Верховною Радою законопроєкту про нові процедури публічних закупівель. Вона зазначила, що закон є частиною домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярда доларів фінансової підтримки.