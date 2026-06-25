Гданськ: «футбол» у відбудові й Туск на «ти» зі Свириденко. Тінь від конфлікту між Польщею і Україною

25 червня у Польщі відкрилася щорічна Конференція з відновлення України. Після «орденопаду» українську делегацію в Гданську замість Володимира Зеленського очолила прем’єрка Юлія Свириденко. Вона публічно не торкалася болючих тем, обмежившись натомість подякою полякам за допомогу Україні після російського повномасштабного вторгнення.

Україна очікує, що в Гданську підпишуть понад 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро, а міжнародні партнери підкреслюють необхідність реформ, і наголошують на необхідності дбати про майбутнє, а не фокусуватися на минулому.

«Щиро вітаю вас у моєму рідному Гданську, дорогі друзі… Особливо тепло хочу привітати співголову цієї зустрічі – прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко. Юліє, почувайся тут як удома», – звертається до гостей, виділяючи поіменно одну з них, прем’єр Польщі Донадьд Туск.

У конференції з відновлення України беруть участь понад 5 тисяч людей із майже 100 країн світу.

Символічна локація

Польський прем’єр вказує на символічність Гданська. Тут почалася Друга світова війна: перші постріли пролунали за кількасот метрів від місця, де нині зібралися учасники конференції.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц тішиться, що німці й поляки лишили минуле в минулому. Вочевидь, натякаючи на поляків і українців нині.

« Навіть після жахливих злочинів, які німці вчинили в Польщі та проти польського народу у 1939-1945 роках, мир, добросусідство і дружба можливі … Ми стоїмо разом, щоб захищати свободу в Європі. Саме тому ми стоїмо поруч з Україною», – зауважив на відкритті конференції Фрідріх Мерц.

Гданськ, що постав після війни з руїн, доводить: диво відбудови – можливе. Саме тут народилася «Солідарність», яка поклала початок краху комунізму в Польщі, а згодом - і в Східній Європі.

Дональд Туск – не лише свідок, а й учасник тих подій, – проводить недвозначні паралелі із сьогоденням.

«У Гданську почалася війна, яка, здавалося, назавжди посварила великі народи Європи. Хто міг подумати, що після Другої світової війни німці й французи, німці й поляки, англійці й німці - зможемо розмовляти один з одним як люди, разом будувати майбутнє?», – задається риторичним питанням Дональд Туск.

Очільник польського уряду належить до тих польських політиків, які пропонують залишити історичні суперечки в минулому заради майбутнього.

Рішення позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла, що спричинило подальший «орденопад» з обох сторін, схвалив президент Польщі Кароль Навроцький, якого на президентських виборах підтримала опозиційна партія «Право і Справедливість».

Суперечки не вщухли

У день відкриття конференції її лідер Ярослав Качинський оголосив про наміри повернути Україні вручений йому орден князя Ярослава Мудрого II ступеня на тлі нещодавнього загострення відносин між державами. В такий спосіб демонструє своє ставлення «не стільки до українців, скільки до українських еліт».

Також Качинський розкритикував мера Львова Андрія Садового, який також перебуває на конференції в Гданську.

Володимир Зеленський, який туди не поїхав, вважає, що українську тему використовуватимуть у польській внутрішній політиці та під час парламентської кампанії 2027 року. Президент України каже: Навроцький «робить те саме, що робив Орбан», натякаючи, що окремі польські політики намагаються заробляти політичні бали на українському питанні перед майбутніми виборами.

Кароль Навроцький відкинув це твердження. Він заявив, що не веде жодної виборчої кампанії, а виконує обов'язки президента.

«Я є президентом Польщі і реалізую польські державні інтереси», – відповів Навроцький Зеленському, який розлютив багатьох у Польщі, присвоївши одному з бойових підрозділів України ім’я Української Повстанської Армії.

Для України УПА є символом боротьби за незалежність, тоді як у Польщі її насамперед пов'язують із Волинською трагедією 1943-1944 років, під час якої були масово вбиті десятки тисяч польських цивільних.

До тогож усі президенти незалежної України вшановували пам'ять загиблих поляків і робили кроки для примирення.

Історію пам’ятають у Гданську

Відкриваючи конференцію, Дональд Туск дає зрозуміти, що історія грає свою роль нині – й гратиме у майбутньому. Але висновки, каже, мають робити всі сторони.

«Пам'ятайте всі без винятку: мої співвітчизники в Польщі, твої, Юліє, співвітчизники в Україні і наші друзі в Європі – майбутнє ми можемо збудувати лише на правді, взаємній повазі та розумінні історії», – наголошує прем’єр Польщі.

Прем’єрка Юлія Свириденко, яка очолила українську делегацію в Гданську, не зачіпає болючу тему. Вона звертає увагу на інші сторінки відносин України з Польщею – ті самі, які приємно «перечитувати» обом країнам.

«Дорогі поляки, дякую вам за допомогу в той момент, коли вона була для нас найбільш необхідною. Дякую, що були поруч усі ці роки. І дякую за ваше прагнення будувати спільне майбутнє в Євросоюзі», – каже з трибуни Свириденко – і фокусується на безпосередній темі конференції.

Ця Конференція з відновлення України – п’ята. Захід вважають найбільшим майданчиком із відбудови, де одночасно присутні урядові делегації, банки, бізнес. Свириденко очікує, що в Гданську підпишуть понад півтори сотні угод на суму понад 10 мільярдів євро.

«В Україні є давня традиція – толока. Це коли люди збираються разом, щоб відновити пошкоджений дім. Саме так ми підходимо до відбудови та відновлення країни», – наголошує очільниця українського уряду.

Прем’єрка розповідає присутнім про здатність України швидко змінюватися, щоб вижити, і закликає до партнерства. Євросоюз, підтверджує його керівництво, – зацікавлений.

«Нам потрібні українська винахідливість та інновації разом із масштабом європейської промисловості й технологічним досвідом. Саме така комбінація забезпечить наш спільний успіх. Рік тому, коли ми збиралися на попередній Конференції з відновлення України, ситуація була значно похмурішою. Сьогодні картина інша», – каже очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відкриті переговори з Україною про її вступ до ЄС – позитивний сигнал бізнесу й потенційним інвесторам, вважає очільниця Єврокомісії. Канцлер Німеччини додає: приватні кошти критично необхідні. Лише державні не покриють реконструкцію таких масштабів.

Світовий банк оцінив потреби України у відбудові в 580 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття. Це приблизно три річні бюджети України до повномасштабної війни.

Саме тому уряди намагаються зацікавити бізнес в інвестиціях і зреагувати на його занепокоєння.

«Ми створюємо механізм довіри й розподілу ризиків, необхідний приватним інвесторам. Інвестуючи вже сьогодні та вкладаючи кошти на перспективу, Європа надсилає чіткий сигнал: ми віримо в майбутнє України як частини європейської родини… Інвестиції є основою відновлення. Але вони потребують довіри. Саме тому реформи, які Україна проводить у процесі вступу до ЄС, є такими важливими», – підкреслює німецький канцлер.

Німецький лідер каже про вирішальне значення подальшої боротьби з корупцією. Від неї, зокрема, залежатимуть і подальші транші з багатомільярдного кредиту ЄС.

Перший – 3.2 млрд євро – Україна вже отримала. Найближчими днями будуть і кошти на дрони. Але основою будь-якої відбудови, зауважувало чимало лідерів, – є безпека.

« Як країна може по-справжньому відновлюватися, якщо війна триває? Відбудова не починається з бетону, сталі чи фінансових пакетів. Неможливо відновити міст, якщо на нього й далі падають ракети й дрони. Жоден інвестор не вкладатиме кошти надовго, поки тривають невизначеність і насильство», – підкреслює прем’єр Чехії Андрей Бабіш.

Однак президент Світового банку Аджай Банґа наголошує на необхідності будувати майбутнє навіть в умовах невизначеності. І вказує на кілька конкретних кроків.

«Зараз футбольний сезон. Якщо ви стежите за Роналду чи Мессі, то знаєте: вони забивають голи не тому, що чекають м'яч. Вони передбачають, куди він полетить, і вже опиняються там», – зауважив Банґа, і додав, його установа тісно співпрацює з українським урядом щодо важливих реформ.

Конференція із відновлення України триватиме у польському Гданську до 26 червня.