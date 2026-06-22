Муссоліні, Шредер. Загострювати, «дзеркалити» чи будувати майбутнє: який шлях оберуть Україна і Польща

За п’ять днів до відкриття великої конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference (URC 2026) ) у польському Гданську президент Польщі Кароль Навроцький, попри тривале обдумування - 26 травня президент України Володимир Зеленський указом присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА».

- 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі – Ордена Білого Орла через його указ про назву «імені Героїв УПА» для підрозділу ЗСУ.

Орден Білого Орла сягає трьохсотлітньої історії.

- 8 червня капітула Ордена Білого Орла вирішила, що президент Польщі має залишити або позбавити українського Президента ордена.

- 20 червня Кароль Навроцький оприлюднив рішення про позбавлення Зеленського ордена

- 20 червня президент Зеленський відправив поштою нагороду польському президенту

- Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко теж відмовилися від Ордена Білого Орла. Так зробили інші українські дипломати, чиновники. Відмовились від нагороди і кілька польських орденоносців, таки ухвалив рішення позбавити українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – Ордену Білого Орла.

У відповідь усі президенти незалежної України (окрім засудженого втікача Віктора Януковича) та ще низка чинних посадовців та діячів оголосили, що повертають Польщі свої нагороди.

Українсько-польські відносини досягли найвищого градусу напруги. Як вийти з цієї кризової ситуації? Хто має повести українсько-польсько відносини, вести перемовини і які слід робити кроки

Президент Польщі Кароль Навроцький обрав для оголошення свого рішення про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла день відзначення у РП Національного дня Сілезьких повстань, коли внаслідок збройних виступів поляків у 1919-1921 роках Верхня Сілезія разом зі своїм промисловим і сировинним тилом стала частиною ІІ Республіки Польща.

Україна «переступила больовий поріг» поляків, так польський президент пояснив свій крок.

Реакція української сторони була блискавичною і переросла в «орденопад». Про це політики, дипломати писали у соціальних мережах, аргументуючи свої рішення. Зокрема, колишній посол України у Польщі, а нині у Чехії, Василь Зварич.

Президент України заявив, що «ця відзнака є символом довіри польської держави та вдячності народу» , а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії. Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці.

В інтерв’ю українським медіа Володимир Зеленський розповів, що перш аніж відправити орден до канцелярії президента Польщі, представники України намагались владнати суперечку і пояснити українську позицію. Очільник ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця літали до Польщі, щоб обговорити проблему.

«Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок – каже, що Україні не місце у Європі, тому що це погано для польського фермера . Він це говорить для чого – щоби потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов'язані речі», – сказав Зеленський.

У Польщі відреагували

Більшість українців і чимало поляків обурились тим, що українського президента позбавлено ордена, бо, насправді, його забрали в усього українського народу, а залишили ці нагороди російській цариці Катерині Другій, італійському фашистському диктатору Беніто Муссоліні, ексканцлеру Німеччини, відомому своїми тісними зв'язками з Росією Ґерхарду Шредеру.

22 червня канцелярія президента Польща відреагували на масову критику, зокрема і Зеленського, щодо одіозних фігур, нагороджених Орденом Білого Орла.

«Те, що орден залишається у ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера, можна пояснити тим, що він «ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі», написала міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.

Також вона повідомила, що Орден Білого Орла не можна відкликати у людей, які померли, маючи на увазі Беніто Муссоліні і Катерину Другу.

Польська чиновниця порівняла бійців УПА з німецькими підрозділами СС, які були офіційно засуджені як воєнні злочинці трибуналом у Нюрнберзі.

«Суть справи полягає в навмисній образі з боку українського лідера нації, яка за останні чотири роки виявилася найкращим другом України. Не шанують убивць предків тих, хто допоміг тобі, коли йшлося про життя чи смерть. Коли тобі простягають руку допомоги, а ти охоче її хапаєш, потім не ображаєш того, хто допоміг. Скажімо прямо: президент Навроцький відкликав орден, а не руку. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо себе ображати», – резюмувала польська чиновниця.

На загал, у Польщі праві політики підтримали рішення Кароля Навроцького.

Не загострювати конфлікт закликали прихильники партії Дональда Туска.

Чимало польських журналістів, письменників написали про те, що відчувають сором за рішення польського президента, яке, на їхню думку, послаблює Польщу і грає на користь Росії. Тому потрібно шукати шляхи для порозуміння і побудови майбутнього.

Що далі?

По обидва боки кордону переважають емоції довкола теми ордену, УПА, подій на Волині. Не бракує образливих висловлювань поляків на адресу українців, і українців – на адресу поляків. У соціальних мережах люди не добирають слів. До числа реальних дописувачів активно долучаються боти, які, залежно чий пост, пишуть польською або українською.

Росія дуже активно грає в питанні українсько-польських відносин і її вплив у соцмережах помітний і очевидний

«Росія дуже активно грає в питанні українсько-польських відносин і її вплив у соцмережах помітний і очевидний. І це буде існувати. Росія розуміє, що нищення Польщі як стратегічного тилу це шлях до поразки України. А Польща має розуміти, що поразка України це передмова до її поразки і передмова до того, що війна прийде на її землю», – каже політолог Євген Магда.

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує союзників. Тому завдання президентів Володимира Зеленського і Кароля Навроцького заспокоювати емоції, а не підігрівати напругу. Лінія фронту проходить в іншому місці. Дональд Туск закликав не загострювати українсько-польські відносини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу суспільства на те, що в Росії позитивно відреагували на рішення Кароля Навроцького.

«Переможцем війни історії і орденів може стати лише Москва», – написав він у соцмережі Х 20 червня.

Інвентаризація і перезапуск

Чимало українців і поляків запитують, а що ж далі і як бути у цій кризовій ситуації, в якій політики сіють ненависть між народами, а до здорового глузду не дослухаються.

У Польщі виникла громадська ініціатива удостоїти Зеленського та український народ «Орденом майбутнього» від громадянського суспільства. Представники ліберально-демократичного суспільства повідомили, що українці віддають життя за безпеку – свою, Польщі і Європи. А рішення польського глави держави показує, як діє російські тенета. «Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і жорстоко використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди».

Польські активісти наголошують, що президент Польщі і його команда підживлюють російську пропаганду. Своєю нагородою, заявляють ініціатори, вони показують, що нікому не вдасться налаштувати поляків проти українців і надалі допомагатимуть Україні. А для того, щоб гідно ставитись до інших людей, згода політиків не потрібна.

У соцмережах також активно поширюється ініціатива, учасники якої публікують історії про польсько-українську дружбу, співпрацю, взаємну допомогу.

Експерт з українсько-польських питань, політолог Євген Магда говорить, що зараз в українсько-польських відносинах відбувається консолідація польського політикуму щодо несприйняття героїзації УПА в Україні. І консолідація українського політикуму, що Україна сама визначатиме українських героїв. Тому, нереально швидко знайти порозуміння щодо Волинської трагедії, але потрібно активно проводити ексгумаційно-пошукові роботи в Україні і Польщі.

Спільним завданням для Варшави і Києва у кризовій ситуації політолог вважає відхід від емоцій і почати вибудовувати діалог і взаємодію у різних сферах.

«Потрібно провести інвентаризацію взаємин. Зрозуміти, що є питання, в яких не може бути спільної мови, але можливо зафіксувати це і йти далі. Іншого варіанту немає. Якщо будемо поглиблювати протиріччя, то зав’язнемо в протиріччях і не збудуємо якісних відносин, порозуміння і це буде спільною проблемою. Польському політикуму доведеться зрозуміти, що війна змінила не просто Україну як країну, але й ставлення українського суспільства до самих себе», – каже Євген Магда.

Посилювати діалог на усіх рівнях

Попри те, що парламентські вибори у Польщі будуть восени 2027 року, але боротьба за депутатські крісла вже розпочалась з антиукраїнського питання, вважає чимало українських експертів. Адже польський президент хоче очолити праві і право-радикальні політичні сили Польщі, щоб прем’єр міністр Польщі Дональд Туск і його партія «Громадянська платформа» програли на виборах.

Українським і польським діячам, політикам варто починати розмову

«Це достатньо складна дилема і українське питання буде далі, тому що українців живе велика кількість у Польщі і вони є фактором змін у польському суспільстві. Польська нація проходить від моноетнічної до поліетнічної. Сотні тисяч українців не зберуть речі і не переїдуть в інші країни. Українським і польським діячам, політикам варто починати розмову і, можливо, Литва була б добрим посередником», – радить експерт.

Польська волонтерка Ольга Соляр у розмові з Радіо Свобода зазначає, що напруга у відносинах між двома державами не зупиняє її, щоб допомагати українцям у важкій війні з Росією. Зараз вона перебуває у Запорізькій області.

«Я перебуваю у ритмі війни і є завдання, які треба виконувати. Мене не зупиняє нічого, я біжу своїм рідним кроком і роблю те, що маю робити. На війні пр політику не розмовляють, тут згорає позиція і її треба обладнати по-новому і не знаєш як. Тому займаєшся логістикою, як максимально і безпечно це зробити», – говорить Ольга Соляр, авторка книги «Дике поле».

Те, що можна президентам, не завжди можна дипломатам, вважає український політик, співголова співголовою групи дружби «Польща-Україна» у VIII скликанні Верховної Ради України Оксана Юринець. Вона зауважила, що українські дипломати, зокрема Василь Зварич, отримали польські ордени за свою добру і реальну працю для посилення українсько-польських відносин. А тому не варто було повертати нагороди.

У нинішній кризі спершу має бути розмова на рівні президентів України і Польщі. І спершу має бути на рівні президентів. Мери між собою, громадські сектори. Має запрацювати парламентська дипломатія український парламент має взяти на себе відповідальність.

Сьогодні потрібно посилювати діалог, співпрацю між мерами міст, громадським сектором, відповідальність мають взяти і українські парламентарі, каже співрозмовниця Радіо Свобода.

Зупинити цю кризу у відносинах мають українці і поляки, які думають про майбутнє

«Важливі кордони, транзит, те, що сильно потребуємо у війні. Україна стоїть перед вибором, хто братиме відповідальність і робитиме технічну роботу в питанні українсько-польських відносин. Ситуацію мають рятувати дипломати. Бо гонитва перед парламентськими виборами у Польщі охоплює всіх, а це послаблюватиме українців і поляків. І зупинити цю кризу у відносинах мають українці і поляки, які думають про майбутнє», – говорить Оксана Юринець.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга днями заявив, що українська сторона буде дзеркально реагувати на недружні і зневажливі кроки щодо України. За його словами, президент Кароль Навроцький виступив руйнівником тих позитивних напрацювань, які досягнуто останнім часом. «Недаремно він отримує аплодисменти з Москви», різко заявив міністр Сибіга.

«Дзеркальність ні до чого доброго не доведе»

Власне слово «дзеркальні» досить насторожило публіциста, дисидента радянських таборів, радник ректора Українського католицького університету Мирослава Мариновича, який був у попередні роки учасником багатьох груп із питань українсько-польського порозуміння. Бо слово «дзеркальність» передбачає, що «на глупоту треба відповідати такою ж глупотою».

До того ж слово «дзеркалити», каже Мирослав Маринович, саме собою дуже двозначне, а тому небезпечне. Дзеркалити популістські кроки свого опонента означає впадати в такий самий популізм. Сьогодні українцям і полякам потрібна виважена твердість.

Мирослав Маринович зауважує, що під знаком «дзеркальності» українці й поляки прожили все ХХ століття і це ні до чого доброго не привело. Ні «справедлива відплата», ні «akcje odwetowe» не переконали суперника у чиїсь правоті. Програли обидві сторони, виграла третя.

За словами співрозмовника, Україна тривалий час мовчала, не реагувала, коли поляки ескалували, але дзеркальна відповідь у цій ситуації напруги відносин є не добрим рішенням.

Відповідаючи на виклики, має бути гідність

«А якщо твій суперник чи опонент робить дурні дії, то що ти маєш у відповідь робити також так само дурні дії? Так немає бути і боюсь такого настрою у Києві. Хочу вірити, що українським керівникам вистачить розуму не вдаватися до нерозумних дій. Загалом мене тривожить, чи може українці були настільки вражені перемогами у Москві, тими вибухами, бо зараз почалась ультимативна мова щодо Білорусі. Нам потрібне не улягання ультимативним вимогам, а спокійна твердість сторони, яка нарешті відчула свою суб’єктність. А суб’єктність якраз передбачає мудрість вчинків. Отоді говорять, що людина доросла, коли вона не шарпається по-молодечому і так як молодий боксер не намагається довести, що він сильний боксер, нападаючи на будь-кого. Тобто, відповідаючи на виклики, має бути гідність»,– говорить Мирослав Маринович.

Він вважає, як і інші співрозмовники Радіо Свобода, що президент Володимир Зеленський має поїхати на конференцію (URC) до Гданська, бо це буде вдячність, зокрема, тим полякам, які цінують українсько-польську солідарність і підтримують Україну.

«Якраз президент Зеленський поїде, спокійно, гідно у Гаднськ, то завоює там серця, а якщо не поїде скаже, що образився, це тоді примітивна політика, розрахована, щоб сподобатися радикалам в Україні», – каже Мирослав Маринович.

Від конференції у Гданську, припускають співрозмовники, залежатиме, яким шляхом підуть українсько-польські відносини. Раніше, до позбавлення ордену, український президент заявляв, що візьме участь у конференції. На сьогодні – невідомо.