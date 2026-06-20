Кучма і Ющенко відмовились від польського Ордена Білого Орла

Колишні президенти України Леонід Кучма і Віктор Ющенко відмовилися від Ордена Білого Орла, після того, як нагороду повернув чинний президент України Володимир, якого польский лідер вирішив позбавити цієї відзнаки.

Прессекретарка Фонду Леоніда Кучми «Україна» своїй сторінці опублікувала його заяву.

«Протягом всього свого президентства я вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним із своїх головних пріоритетів. Разом з моїм колегою Алєксандром Квасьнєвським ми докладали максимум зусиль для цього. Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява 2003 року про їхнє примирення. Прощаємо і просимо прощення - саме цей принцип ми з президентом Квасьнєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого», – заявив колишній президент.

Він додав, що «протягом десятиліть цей принцип працював, і справжня дружба України та Польщі стала реальністю. Підтвердженням цього стала допомога, яку Польща надала нашій країні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ».

Третій президент України Віктор Ющенко також відмовився від польського Ордена Білого Орла. За словами його прессекретарки Ірини Ванникової, це рішення пов’язане з незгодою щодо перегляду нагородження Володимира Зеленського.

«Третій президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження президента України Володимира Зеленського».

Зазначається, що «будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика й неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні».

Ванникова зазначила, що пам’ятає сльози на очах Ющенка та тодішнього президента Польщі Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни.

«Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше наші президенти разом вшановували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки минулого», – додала вона, також згадавши допомогу Польщі українцям у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Водночас він наголосив, що його рішення не спрямоване проти українського народу і не означає зміни стратегічного напрямку польської політики безпеки.

Зеленський наразі не коментував рішення Навроцького публічно. Натомість міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав його «стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва».

«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави», – заявив він.

Сибіга додав, що в цій ситуації не бачить можливості зберігати нагороду, яку отримав від Польщі в жовтні 2022 року – Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею», й оголосив про намір повернути його Польщі.



Крім того, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його нагородили минулого року, на тлі рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення українського голови держави ордена Білого орла.

У публікації в своєму телеграм-каналі Буданов назвав рішення Навроцького «недружнім актом» щодо українського народу.

Про намір повернути Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща» оголосив і посол України в Польщі Василь Боднар. Рішення президента Польщі він назвав «історично несправедливим».



