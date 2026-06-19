Навроцький позбавив Зеленського ордена через назву підрозділу на честь УПА. Сибіга відповів

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла – про це він заявив у зверненні 19 червня.

Причиною став указ Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА» – Навроцький вказав на те, що для більшості польського суспільства Українська Повстанська Армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Навроцький, який є також великим магістром ордену Білого Орла, заявив про свій обов’язок спільно з капітулом підтримувати честь цієї найвищої державної нагороди Польщі:

«Тому, враховуючи згоду Президента Володимира Зеленського на присвоєння одному з підрозділів Збройних Сил України звання «Герої УПА», та після консультацій з Капітулом, я вирішив позбавити Президента України Ордена Білого Орла».

На переконання польського президента, найменування українського підрозділу на честь «злочинців УПА» має значення, яке виходить за межі внутрішніх справ України.

Водночас він наголосив, що його рішення не спрямоване проти українського народу і не означає зміни стратегічного напрямку польської політики безпеки.

«Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу безпеці Польщі та всієї Європи. У цій оцінці нічого не змінилося. Росія є агресором, а Путін – злочинцем, відповідальним за розв’язання війни, що принесла в Європу найбільший збройний конфлікт з часів Другої світової війни», – сказав Навроцький.

Водночас він закликав Київ пам’ятати, що «ніщо не слугує інтересам Кремля більше, ніж конфлікти між поляками та українцями».

Зеленський наразі не коментував рішення Навроцького публічно. Натомість міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав його «стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва».





«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не Президента Зеленського, а насамперед Української держави», – заявив він.

Сибіга додав, що в цій ситуації не бачить можливості зберігати нагороду, яку отримав від Польщі в жовтні 2022 року – Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею»:

«Невдовзі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги – навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними. «Погоджуємося не погоджуватися» як-то кажуть».





Міністр нагадав, що Київ і Варшава досягли певного прогресу в ексгумаційних роботах і перепохованні, вказавши на пошукові роботи, які зараз тривають у Гуті-Пеняцькій на запит польської сторони. Він назвав це останнє загострення в українсько-польських відносинах контрпродуктивним.

Водночас, за словами Сибіги, «жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію».

26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА».

Це викликало критику Варшави. Зокрема, президент Польщі Кароль Навроцький анонсував, що ініціюватиме позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи суперечку, написав у соцмережі X: «Якщо ми будемо сваритися через минуле, хтось інший виграє майбутнє».

Віцеспікер парламенту Польщі й лідер правопопулістської партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак 2 червня закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу через присвоєння українському підрозділу «імені Героїв УПА».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга тоді заявив, що загострення відносин між Україною і Польщею «не несе користі ані українцям, ані полякам».