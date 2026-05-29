Навроцький хоче позбавити Зеленського ордену через присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА

Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти найменування «імені Героїв УПА» одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомляють 29 травня польські ЗМІ, Навроцький заявив, що через це ініціюватиме позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

За словами Навроцького, 8 червня відбудеться засідання капітули ордена, і він пропонує включити до порядку денного питання про позбавлення нагороди Зеленського.

Орден Білого Орла – найстаріша і найвища державна нагорода Республіки Польща, що вручається за видатні цивільні та військові заслуги перед Республікою Польща. Орденом нагороджуються найвидатніші поляки та високопоставлені представники іноземних держав. Володимир Зеленський отримав цей орден від попереднього президента Польщі Анджея Дуди в 2023 році.

Навроцький додав, що нинішня ситуація – це також «доказ того, що ті, хто казав, що Україна повинна вступити до Європейського Союзу без жодних очікувань, дуже помилялися». «Президент Зеленський довів, що Україна, з точки зору свого менталітету, що прославляє бандитів і вбивць УПА, не готова бути частиною європейської родини», – сказав польський лідер.

Рішення Зеленського також розкритикували в Міністерстві закордонних справ Польщі. Речник МЗС Польщі Мацей Вевюр наголосив, що там «однозначно негативно» оцінюють присвоєння українському підрозділу звання «імені Героїв УПА».

«Це рішення шкодить пам’яті жертв цієї організації і підриває діалог між нашими народами. Його може використати російська пропаганда, яка прагне розділити нас і підірвати підтримку України. Ми порушуємо це питання в обговореннях з нашими українськими партнерами», – написав він у соцмережі Х.

26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Як йдеться в документі, це зробили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності й незалежності України».