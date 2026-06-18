Зеленський зустрівся в Брюсселі з прем’єром Польщі – вперше після загострення відносин

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту в Брюсселі 18 червня провів переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Делегації з кожного боку налічували по два представники. З українського – президент і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, з польського – прем’єр Дональд Туск і посол Польщі в ЄС Агнєшка Бартол.

Це контрастує з попередньою зустріччю Зеленського з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо, де в національних делегаціях було по три представники. До української, зокрема, входив і віцепрем’єр із євроінтеграції Тарас Качка, який не був присутній на протокольному моменті зустрічі з Туском, передає з Брюсселя кореспондентка.

Це перший особистий контакт лідерів України та Польщі після загострення польсько-української суперечки через присвоєння українському підрозділу Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА та різкої реакції президента Польщі Кароля Навроцького, який через це ініціював процедуру позбавлення Зеленського ордена Білого Орла.

25–26 червня в польському Ґданську запланована Конференція з відновлення України, на якій очікується присутність української делегації на найвищому рівні.

Під час останніх поїздок за кордон Зеленський використовував маршрут через Кишинів, а не через польський Жешув, який раніше був основним транзитним пунктом для його закордонних візитів.