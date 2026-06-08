Сікорський: прихильник Путіна Шредер досі має орден, який Польща може забрати в Зеленського

Ініціатива президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордену Білого Орла матиме вплив на зовнішню політику, вважає голова польського МЗС Радослав Сікорський. Про це він заявив журналістам 8 червня, передають польські медіа.

Міністр закордонних справ припустив, що ініцатива може виглядати «дивно» з огляду на інших закордонних діячів, які мають цю польську відзнаку.

«Я особисто вважаю, що це буде дивно, якщо виявиться, що, якщо звузити справу до живих, Орден Білого Орла має колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримує гроші від Путіна, а не має його той, хто з Путіним воює», – цитує Сікорського «Польське Радіо».

Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік, а після відходу з посади став головою правління російського державного нафтового гіганта «Роснефть». Після початку Росією повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав свої особисті контакти з Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій. У 2025 році він виступив на захист проєкту «Північний потік», заявивши, що не бачить причин розривати «перевірену співпрацю».





«Я сподіваюся, що Капітула і президент ухвалять мудре рішення», – зазначив Сікорський.

Капітула ордену сьогодні зустрілася для обговорення цієї пропозиції, яка виникла після присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій України імені «Героїв УПА». Згодом речник Навроцького Рафаль Леськевич повідомив, що капітула повідомила свою позицію з цього приводу президенту, який брав участь у обговоренні. Він не уточнив, яку думку висловило зібрання.

«Президент ухвалить рішення в належний час», – додав Леськевич.

26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Як йдеться в документі, це зробили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності й незалежності України». Це викликало різку реакцію в Польщі.



Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував це рішення. За його словами, через це він ініціюватиме позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

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Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи суперечку, написав у соцмережі X: «Якщо ми будемо сваритися через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Український президент повинен нарешті це зрозуміти. Польський – також. Поки не пізно».

Віцеспікер парламенту Польщі й лідер правопопулістської партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак 2 червня закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу через присвоєння українському підрозділу «імені Героїв УПА».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що загострення відносин між Україною і Польщею «не несе користі ані українцям, ані полякам». Міністр вказав на те, що протягом останніх двох років Україна й Польща вибудовували конструктивний діалог, розблокувавши пошукові та ексгумаційні роботи. За словами дипломата, такий підхід «взаємної поваги, визнання та чесності» не можна підважувати, надто на тлі загрози з боку Росії.