Міністр оборони Польщі закликав українців вшановувати героїв, які об’єднують, а не «ранять польську пам’ять»

Віцепрем’єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш написав лист до українського народу, в якому закликав українську владу переглянути рішення про надання одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування «імені Героїв УПА», а також вшановувати героїв, які «справді об’єднують», а не «ранять польську пам’ять».

«УПА може сприйматися частиною суспільства в Україні насамперед крізь призму боротьби з радянською окупацією. Ми розуміємо, що народ, який сьогодні захищається від російського імперіалізму, шукає символів опору, мужності й незламності. Але для поляків УПА не є нейтральним символом боротьби за свободу. Для поляків вона передусім є символом злочинів, вчинених проти беззахисного цивільного населення», – йдеться в листі.

Косіняк-Камиш закликав українців вшановувати сучасних героїв. «Сьогоднішня Україна має власних героїв. Має воїнів, які воюють під Харковом, Запоріжжям, на Донбасі та захищають українське небо. Саме вони пишуть власну велику сторінку історії. Їхня мужність не потребує покровителів, які дестабілізуюють відносини із їх союзниками і ранять пам’ять родин жертв», – написав він.

При цьому міністр наголосив, що Польща «не очікує від України зречення власної історії». «Однак ми очікуємо розуміння того, що існують символи, які українська держава не повинна робити покровителями своїх інституцій і формувань, якщо вона хоче, щоб у відносинах з Польщею була довіра», – заявив Косіняк-Камиш, нагадавши, що «поляки не вагалися ані хвилини», надаючи українцям допомогу після початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Як йдеться в документі, це зробили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності й незалежності України». Це викликало різку реакцію в Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував це рішення. За його словами, через це він ініціюватиме позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи суперечку, написав у соцмережі X: «Якщо ми будемо сваритися через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Український президент повинен нарешті це зрозуміти. Польський – також. Поки не пізно».

Віцеспікер парламенту Польщі й лідер правопопулістської партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак 2 червня закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу через присвоєння українському підрозділу «імені Героїв УПА».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що загострення відносин між Україною і Польщею «не несе користі ані українцям, ані полякам». Міністр вказав на те, що протягом останніх двох років Україна й Польща вибудовували конструктивний діалог, розблокувавши пошукові та ексгумаційні роботи. За словами дипломата, такий підхід «взаємної поваги, визнання та чесності» не можна підважувати, надто на тлі загрози з боку Росії.

Він закликав «знизити градус емоцій», залишити історію на розгляд фахівців і сфокусуватися на протидії спільному ворогу й зміцненні європейської безпеки. Сибіга зазначив, що назва підрозділу ССО була вибором самих військових.