Міністр оборони Польщі відреагував на перейменування підрозділу на честь героїв УПА

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував рішення про присвоєння одній з українських військових частин почесного найменування на честь Героїв УПА.

У дописі в соцмережі Х польський віцепрем’єр наголосив, що, «попри тісне партнерство між Варшавою та Києвом у сфері безпеки, історичні питання залишаються важливим елементом двосторонніх відносин».

За словами Косіняка-Камиша, під час зустрічі з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим він озвучив польську позицію щодо цього рішення. Міністр підкреслив, що «взаємна відвертість у питаннях історії є необхідною умовою для подальшого розвитку співпраці між двома державами».

Очільник польського оборонного відомства також заявив, що «пам’ять про жертв Волинської трагедії має особливе значення для Польщі та не може бути предметом дискусій».

26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Як йдеться в документі, це зробили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності й незалежності України». Це викликало різку реакцію в Польщі.



Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував це рішення. За його словами, через це він ініціюватиме позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи суперечку, написав у соцмережі X: «Якщо ми будемо сваритися через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Український президент повинен нарешті це зрозуміти. Польський – також. Поки не пізно».

Віцеспікер парламенту Польщі й лідер правопопулістської партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак 2 червня закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу через присвоєння українському підрозділу «імені Героїв УПА».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що загострення відносин між Україною і Польщею «не несе користі ані українцям, ані полякам». Міністр вказав на те, що протягом останніх двох років Україна й Польща вибудовували конструктивний діалог, розблокувавши пошукові та ексгумаційні роботи. За словами дипломата, такий підхід «взаємної поваги, визнання та чесності» не можна підважувати, надто на тлі загрози з боку Росії.

Він закликав «знизити градус емоцій», залишити історію на розгляд фахівців і сфокусуватися на протидії спільному ворогу й зміцненні європейської безпеки. Сибіга зазначив, що назва підрозділу ССО була вибором самих військових.