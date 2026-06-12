Зеленський поїде до Польщі. Змінить рішення про УПА? Як реагують поляки?

Конфлікт з Польщею: Зеленського підставили?

Президент України Зеленський має певний час на «виправлення помилки», продовжують заявляти польські політики. Президент Польщі Навроцький очікує на рішення України, заявляє речник Навроцького. Йдеться про перегляд рішення про найменування підрозділу ССО ЗСУ на честь героїв УПА. Раніше Польща попередила, що Зеленського можуть позбавити ордена Білого орла.

Зеленський поїде у Гданськ?

Тим часом Україна вже повідомила польському уряду, що президент Зеленський візьме участь у Конференції з відновлення України у Гданську – але водночас нібито висловлює занепокоєння через можливі протести під час такого візиту, пишуть польські медіа.

Як Україна та Польща можуть порозумітися? Зеленський має переглядати власне рішення? Проблеми можна було передбачити? Українці відчують на собі наслідки загострення взаємин між Польщею та Україною?

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Войцех Кононьчук, директор Центру східних досліджень у Варшаві вважає що ситауція схожа на безвихідну, адже у ній занадто багато емоцій як з польської сторони, так і з української:

«У Польщі ми маємо майже консенсус і напевно такого консенсусу в Польщі стосовно суперечок про історію ніколи не було. Тобто ми маємо і праву частину, і ліву частину – лібералів, які всі дуже відверто критикують указ пана президента Зеленського».

Микита Потураєв, народний депутат України фракції «Слуга Народу» переконаний, що ситуація не безнадійна, напруженість можна зняти, якщо відновити дискусію саме на професійному рівні, а не політичному: