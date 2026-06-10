Польща vs Україна: чи знайдуть компроміс? А як ні, то які наслідки

Україна (не) помириться з Польщею: що далі?

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський закликає Україну «виправити помилку». А міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявляє про розсудливість польського уряду, який, за оцінкою міністра, дав Україні час на перегляд свого рішення.

Загострення між Україною та Польщею трапилося після того, як президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування імені Героїв УПА одному з підрозділів Збройних сил України. У Варшаві це сприйняли негативно.

У МЗС України тоді закликали знизити градус емоцій.

Нападки на Анджея Шептицького

Але 10 червня прокоментували ситуацію довкола заступника міністра науки та вищої освіти Польщі Анджея Шептицького. За словами речника МЗС Георгія Тихого, у Києві «з неприємністю» спостерігають за ситуацією довкола польського урядовця, який зазнає «огульної критики» за свою позицію.

В інтерв’ю TOK FM Шептицький сказав, що УПА – «це було формування, яке – незалежно від того, що ви кажете про волинський злочин (польский наратив на позначення Волинської трагедії – ред.) – боролося за незалежність України, боролося в рамках цієї української уяви, насамперед проти радянської влади, і це була така безнадійна боротьба».

«Вважаємо неприпустимим використання українського походження пана Шептицького як приводу для випадів у його бік. Дякуємо польським колегам, зокрема, маршалку Сенату Польщі Влодзімежу Чажастому та віцепрем’єр-міністру – міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, за їхню підтримку та захист права на власну позицію», – заявив Тихий.

Він закликав польських політиків утримуватися від дій, які суперечать фундаментальним європейським цінностям у сфері прав людини та громадянина.

Що ж буде далі? Зеленський може піти на поступки і переглянути власне рішення? А варто? Чи вдасться Україні та Польщі порозумітися? І якщо ні, то якими можуть бути наслідки?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Максим Бужанський, народний депутат України, член фракції «Слуга Народу» вважає, що позиція України має базуватись на широкому обговоренні історичних подій разом із польськими експертами, але і назву підрозділу змінювати не варто:

«Змінювати назву підрозділу Збройних Сил України, яка вже є і затверджена, Україна не буде. В жодному випадку, що б там не сталося. Вже рішення прийнято, це бойовий підрозділ і він буде мати таку назву »

Володимир В'ятрович, народний депутат України, член фракції «Європейська Солідарність» переконаний, що Україна наразі нічого не має робити, адже початок конфлікту залежить тільки від польської сторони: