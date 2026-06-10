У МЗС назвали неприпустимими коментарі про українське походження польського урядовця Шептицького

У Міністерстві закордонних справ 10 червня прокоментували ситуацію довкола заступника міністра науки та вищої освіти Польщі Анджея Шептицького. За словами речника МЗС Георгія Тихого, у Києві «з неприємністю» спостерігають за ситуацією довкола польського урядовця, який зазнає «огульної критики» за свою позицію.

«Крім того, вважаємо неприпустимим використання українського походження пана Шептицького як приводу для випадів у його бік. Дякуємо польським колегам, зокрема, маршалку Сенату Польщі Влодзімежу Чажастому та віцепрем’єр-міністру – міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, за їхню підтримку та захист права на власну позицію», – заявив Тихий.

Він закликав польських політиків утримуватися від дій, які суперечать фундаментальним європейським цінностям у сфері прав людини та громадянина.





Заступник міністра науки Польщі Анджей Шептицький (правнук брата митрополита Андрея Шептицького) 8 червня зазнав критики через заяву, в якій порівняв військових Української повстанської армії з польськими антикомуністичними підпільниками.

Згодом, поміж іншого, віцеголова партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарнек заявив: «чому в цьому уряді досі є українці, які ображають поляків?».

Прем’єр-міністр Дональд Туск розкритикував заяви польських урядовців про походження Шептицького, назвавши їх «додатком до тривожного цілого» і вказавши на інші прояви мови ненависті.

«Такі слова заохотять поширення ксенофобії та ненависті», – цитує Туска його канцелярія.

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Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський назвав висловлювання скандальними:

«Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від релігії та походження. Я вважаю, що такі націоналістичні звинувачення викликають привиди темних сторінок польської історії. Сподіваюся, що мої співвітчизники не піддадуться на це».

Ці події відбуваються на тлі гострого сприйняття в Польщі ухваленого 26 травня рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Як йдеться в документі, це зробили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності й незалежності України». Це викликало різку реакцію в Польщі.



