Поляки за 4 дні зібрали гроші на автобуси для Вінниці. Як вигравати битву з пропагандою Кремля і популізмом

ЛЬВІВ ‒ Польський фонд Sikorki na Ukrainie протягом 4 днів зібрав понад пів мільйона злотих ‒ суму, необхідну для придбання уживаних автобусів у міста Кельце для громадського транспорту Вінниці. І це на тлі можливо найбільшого загострення польсько-українських відносин.

Збір продовжують, повідомив Радіо Свобода засновник фонду, польський композиторі і музикант, громадський діяч, волонтер Томаш Сікора. І за ці кошти хочуть придбати більше автобусів.

Чи очікували польські волонтери, що так блискавично зберуть гроші у час, коли президент Польщі вимагає від президента України скасувати указ про присвоєння військовому формування імені УПА? І чому тема автобусів, яким майже по двадцять років і які виведені з експлуатації, переросла у політичний скандал?

Поки у повітрі зависло питання, чи позбавить Польща президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла польський фонд Sikorki na Ukrainie продовжує збирати гроші на автобуси дял Вінниці.

Чим більше зберуть грошей, тим більше автобусів придбають, розповів Радіо Свобода польський діяч, засновник фонду Томаш Сікора, який із перших днів повномасштабної війни допомагає Україні, регулярно буває з гуманітарною місією на передовій.

Вінниця для Сікори є особливим містом. Адже тут у римо-католицькому монастирі зупиняються польські волонтери дорогою у прифронтові області України. Томаш Сікора разом із друзями евакуйовував українців із небезпечних регіонів.

«Вінниця була першим містом, де ми працювали у притулку для біженців. У монастирі капуцинів при вулиці Соборній зустрічались польські волонтери і звідти вони прямували у Херсон, інші східні регіони з допомогою»

Польський фонд Sikorki na Ukrainie оголосив про збір грошей після рішення місцевих депутатів польського міста Кельце від 11 червня відмовити міській раді Вінниці у проханні передати п'ятнадцять автобусів Solaris, які у самому Кельце вже вивели з експлуатації

Міста-побратими і випробування політикою

Вінниця і Кельце ‒ міста-побратими. І у Вінниці є вулиця Келецька на честь польського міста. Чимало поляків зауважують, що Вінниця має польську історію. Король Владислав IV надав містові маґдебурзьке право у ХVII столітті, а у ХVIII столітті у монастирі капуцинів складали присягу на вірність Конституції 3 травня.

У польському Кельце є близько сорока автобусів, яким майже по двадцять років. За інформацією мера міста, автобуси списані через технічний стан і великий пробіг, і за польськими стандарти їх уже не можна експлуатувати. Ринкова вартість цих автобусів мінімальна (30 тисяч злотих за один). Їх можна продати на запчастини, або утилізувати, але це вимагатиме фінансових затрат.

У Вінниці через російські обстріли часто є перебої із електропостачанням, а відтак громадський транспорт, а це переважно трамваї і тролейбуси, не може ходити, що спричиняє незручності для містян. І саме тому Вінниця просила міськраду Кельце передати вживані автобуси.

Але фракції партії «Право і справедливість» (ПіС) і «Конфедерації» міськради Кельце поставили перед мером Вінниці Сергієм Моргуновим умову: перейменувати вулицю імені провідника Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери. Бо, мовляв, польські автобуси не можуть їздити по вулиці з такою назвою.

У депутатській резолюції мовилося:

«Кельце та Вінницю об'єднує 70-річна історія партнерства, заснована на культурному та економічному обміні, а також дружбі між нашими мешканцями. Справжня дружба, однак, вимагає діалогу, навіть на складні та болючі теми».

Не оминули депутати своєю увагою у питанні автобусів згадати, з чим у поляків асоціюються Бандера і УПА. Вони заявили, що допоки українці «вшановують воєнних злочинців», то нічого не можна їм передавати.

Також від депутатів прозвучало, що сьогодні «невідповідний» час, щоб передавати українцям транспорт, бо це лиш погіршить і так напружені польсько-українські відносини.

І...Вінниця відкликала прохання

Мер Вінниці Сергій Моргунов у відповідь ухвалив рішення відкликати прохання про передачу автобусів через скандал, який розгорівся.

У повідомленні на своїй сторінці у Facebook мер Вінниці написав, що «у час війни особливо важливо берегти єдність, взаємну повагу та здатність чути одне одного та не піддаватись впливу російських маніпуляцій».

Міський голова Вінниці повідомив, що у мерії ухвалили рішення відкликати запит щодо передачі автобусів , щоб питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій і не впливало на багаторічні партнерські відносини між громадами Вінниці і Кельце.

Рішення міського голови Вінниці мер Кельців Аґата Войда оцінила «як жест людини, яка попри емоції, політичні розрахунки та короткострокові інтереси поставила на перше місце те, що жителі Вінниці і Кельце будували протягом майже 70 років, ‒ взаємну довіру, партнерство та дружбу».

«У ситуації із перебоями із постачанням електроенергії трамваї і тролейбуси часто не можуть обслуговувати мешканців, а це призводить до транспортного колапсу. Саме за таких обставин ми мали допомогти Вінниці виведеними з експлуатації автобусами із Кельців», ‒ озвучила свою позицію Войда. За що була розкритикована деякими депутатами.

Гроші за чотири дні

І от на цьому тлі до справи взялися польські волонтери з фонду Sikorki na Ukrainie. Вони оголосили про збір коштів на купівлю автобусів для Вінниці.

« Вдалося нам зібрати понад пів мільйона злотих, а це більше 6 млн гривень, але збір не закриваємо. Бо дізнались, що автобусів просили п'ятнадцять, а їх є більше. Збір триває і ми чекаємо, коли місто Кельце оцінить ці автобуси і ми перешлемо опис до Вінниці, щоб місто повідомило, якими автобусами зацікавлене. Після відповіді, будемо бачити який бюджет нам є потрібен», ‒ розповів Радіо Свобода Томаш Сікора.

Польських волонтерів вразило, те як швидко вдалося зібрати всю суму.

На думку Сікори, це вчергове доводить, що поляки і українці можуть спільно працювати, а розділяють їх лише політики-популісти, які будують свою кар'єру на розпалюванні антиукраїнських емоцій , що є частиною плану Кремля, який роками вкладає величезні гроші, щоб розділити поляків та українців.

Тому польський фонд хоче показати, що можна діяти по-іншому, каже Сікора:

Польща програє когнітивну війну, а треба починати її вигравати

«Заяви опозиційних націоналістичних депутатів міста Кельце тільки підтвердили, якою є битва Кремля. Маємо бути свідомі, що Кремль проводить війну в Україні і це є війна кінетична, де є ракети і так далі, і проводить війну в Польщі, яка є когнітивна, пропагандистська війна, психологічна та інформаційна . «Ферми тролів» розпоряджаються бюджетами, які сягають до 6 млн доларів у рік. Ці квоти показують, якою для Кремля є важливою пропаганда. Польща програє когнітивну війну, а треба починати її вигравати. Ці автобуси це наша виграна битва з пропагандою Кремля і націоналістичним популізмом»

Поляки збирають гроші на автобуси для Вінниці, щоб у такий спосіб висловити протест проти рішення політиків у місті Кельце і це прояв підтримки для України, про це написала у Фейсбук громадська діячка, керівниця Українського Дому у Варшаві Мирослава Керик.

Цей збір грошей також називають важливою історією, бо це розвіює узагальнення на кшталт, що «всі поляки проти України». Політики роблять рейтинги на антиукраїнських висловлюваннях, а звичайні люди у цей час просто допомагають і збирають гроші на автобуси, такі висловлюваня є у соцмережах серед численних антиукраїнських коментарів.

Пишуть і про те. що рішення депутатів Кельце поєднало звичайних людей, але розділило політиків.

Зняти емоційну напругу і порозумітися

Політолог Володимир Фесенко у коментарі Радіо Свобода висловив думку, що зараз не варто посилювати конфлікт довкола історичного минулого. Слід зняти емоційну напругу, а згодом зробити кроки, щоб українці і поляки змогли домовитися, вважє Фесенко.

Необхідно реалізувати спільні ініціативи на рівні міждержавної співпраці і громадської взаємодії.

І громадськість може відіграти тут важливу роль, каже політолог:

«Історія, коли почали збирати гроші на автобуси люди в Польщі, як приклад. Якщо відбудеться зміна уряду в Польщі, а це можливо в перспективі, якщо до влади повернуться консервативні сили та ще й будуть в коаліції з правими радикалами антиукраїнськими, як партія «Конфедерація», це буде найбільший ризик . Тому варто зараз працювати з друзями в Польщі, з громадською думкою, щоб поступово нейтралізувати антиукраїнські настрої, які, на жаль, зараз достатньо популярні в Польщі. Тут потрібна системна робота на всіх рівнях»

Чимало експертів по обидва боки українсько-польського кордону вважають, що історичну тему, якою так вправно нині маніпулюють політики, таки можна стишити задля майбутнього розвитку обох сусідніх держав. І як приклад наводять те, що тривають пошуково-ексгумаційні роботи щодо виявлення жертв Волинської трагедії. Визначені місця для пошуків в Україні та Польщі.

Мер міста Кельце повідомила в інтернеті, що міська влада тримає зв’язок із ініціаторами збору коштів, щоб супроводжувати їх протягом усього офіційного процесу придбання та передачі автобусів.

Рішення польських депутатів у міській раді Вінниці не коментують. Радіо Свобода намагалось послікуватись і з мером Вінниці.

Андрій Веселовський , посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень наголосив Радіо Свобода, що 25 червня в Польщі у Гданську відбувається Конференція з відбудови України. Тому важлива присутність президента Володимира Зеленського. Бо це стане позитивним сигналом для польського бізнесу.

, посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень наголосив Радіо Свобода, що 25 червня в Польщі у Гданську відбувається Конференція з відбудови України. Тому важлива присутність президента Володимира Зеленського. Бо це стане позитивним сигналом для польського бізнесу. Україна вже повідомила польському уряду, що президент Зеленський візьме участь у Конференції, але, водночас, нібито висловлює занепокоєння через можливі протести під час такого візиту, про це пишуть польські медіа.

На сьогодні немає жодного рішення про те, чи Польща позбавить президента Зеленського ордена Білого Орла. 8 червня капітула нагороди представила свою позицію польському президентові і саме він має ухвалити остаточне рішення.