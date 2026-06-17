У Львові вшанували пам’ять польського дисидента, друга України Яцека Куроня

У Львові 17 червня вшанували пам’ять польського дисидента, одного з лідерів руху «Солідарність» і великого друга України Яцека Куроня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Українські друзі Куроня зібралися на площі його імені, біля меморіальної таблиці на роковини його смерті в 2004 році. Щороку в цей день його збираються згадати ті, хто співпрацював із ним у питаннях українсько-польського примирення.

Куронь народився у Львові в 1934 році і проживав 11 років на вулиці неподалік місця, яке йому присвятили львів’яни, поруч із Генеральним консульством Польщі у Львові. Згодом родина переїхала в Польщу.





«Яцек Куронь говорив, що до спільної історії українці і поляки мають ставитись з певною духовною висотою», – сказав у виступі політвʼязень радянських таборів і публіцист Мирослав Маринович.

Куронь доклав багато зусиль для українсько-польського порозуміння. 2002 року він був серед ініціаторів започаткування спільної молитви примирення на Личаківському цвинтарі біля могил українських і польських вояків, які загинули в українсько-польській війні 1918-1919 років.

Він наголошував, що український і польський народи лише тоді будуть сильними і почутими, коли спільно будуватимуть своє майбутнє, не озираючись на складну історію.

«Яцек Куронь є відомий польський політик, дисидент, чоловік високих етичних стандартів. Він народився у Львові, казав, що поляк він випадково. Він розумів, що ця випадковість означає, що він міг народитися українцем, що різниця між ним, поляком, і його друзями-українцями випадкова. А це можна сказати, що кордон між двома суспільствами, людьми, випадковий. Особливо зараз, коли Україна на шляху до ЄС», – каже генеральний консул Польщі у Львові Марек Радзівон.

Куронь відбув 10 років ув’язнення за критику комуністичного режиму. У 80-х був активістом опозиційної партії «Солідарність», а у 1989 році очолив Міністерство праці Польщі. Куронь тоді особисто роздавав безкоштовні обіди безробітним. Він був нагороджений українським орденом Ярослава Мудрого. У 2002 році Яцек Куронь був удостоєний звання почесного громадянина Львова.