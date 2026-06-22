У канцелярії Навроцького відповіли на реакцію Зеленського через Орден Білого Орла

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького відповіли на реакцію його українського колеги Володимира Зеленського на відкликання Ордену Білого Орла.

Те, що такий орден залишається у ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера, можна пояснити тим, що він «ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі», написала міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.

Орден Білого Орла також не можна відкликати у людей, які померли, – так Єнджак аргументує його наявність у італійського диктатора часів Другої світової війни Беніто Муссоліні та російської цариці Катерини Другої.

Чиновниця порівняла бійців УПА з німецькими підрозділами СС, які були офіційно засуджені як воєнні злочинці трибуналом у Нюрнберзі.

«За правління Шредера в Німеччині не зводили жодних пам’ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жодна частина Бундесверу не була названа на честь «героїв СС», – додала Єнджак.

«Суть справи полягає в навмисній образі з боку українського лідера нації, яка за останні чотири роки виявилася найкращим другом України. Не шанують убивць предків тих, хто допоміг тобі, коли йшлося про життя чи смерть. Коли тобі простягають руку допомоги, а ти охоче її хапаєш, потім не ображаєш того, хто допоміг. Скажімо прямо: президент Навроцький відкликав орден, а не руку. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо себе ображати», – резюмувала польська чиновниця.

Український лідер Володимир Зеленський 20 червня відправив «Новою поштою» Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Президент України заявив, що «ця відзнака є символом довіри польської держави та вдячності народу», а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна не сперечатиметься щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Ґергарда Шредера.

Він також додав, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України Ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».