Радіо Свобода Weekly: Державні діячі України один за одним відмовилися від нагород Польщі

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Троє колишніх президентів України відмовилися від польського Ордена Білого Орла

20 червня колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від Ордена Білого Орла, після того, як нагороду повернув чинний президент України Володимир Зеленський, якого польський президент Кароль Навроцький вирішив позбавити цієї відзнаки за присвоєння почесного найменування «імені Героїв УПА» одному з підрозділів ЗСУ.

Того ж дня керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», а очільник МЗС України Андрій Сибіга оголосив про намір повернути Польщі Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». За словами Сибіги, «жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію».

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про повернення Польщі лицарського хреста Ордена Заслуг Республіки Польща. Він написав: «Я повертаю орден на знак солідарності з Україною та президентом Зеленським. Не з образою на польський народ, а з глибокою повагою до нього та вдячністю за всі роки підтримки, за мільйони поляків, які відкрили серця і домівки для наших людей після 24 лютого».

Про намір повернути Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща» оголосив і посол України в Польщі Василь Боднар. Також посол України в Чехії Василь Зварич відмовився від польського ордена «Командорський хрест із зіркою «За заслуги».

Тим часом глава польського уряду Дональд Туск зазначив, що продовження активної участі політиків в Україні і Польщі у конфлікті між обома країнами є «стратегічною помилкою», від якої програють усі.

Три кільця «Панцирів» не врятували Москву від дронів ЗСУ. Чому така ППО не працює

Масована атака ЗСУ на Москву 18 червня, під час якої було уражено і тимчасово виведено з ладу нафтопереробний завод у Капотні, знову виявила проблеми в роботі системи ППО навколо російської столиці.

Попри «ешелоновану» структуру цієї оборони та кілька «кілець» ППО навколо Москви, про які неодноразово розповідала російська влада, кілька дронів змогли дістатися заводу. Їх не змогли збити ані комплекси ППО «Панцир» на підльоті до Москви, ані мобільні групи вже в самому місті, які використовували ПЗРК типу «Ігла», а також автомати Калашникова. Роботу цих груп видно на численних відео, знятих жителями Москви 18 червня.

Українські дрони, очевидно, цілилися саме в завод у Капотні. Водночас дрони, які ППО вдалося збити, а також ракети, використані проти них, впали на кілька житлових будинків у Раменському, Желєзнодорожному та інших містах Підмосков’я, а також на ринок «Садовод» і торговельний комплекс «Белая дача» на південному сході Москви. Більше про це тут

«Сатанинська сутність Кремля». Засудження удару по Києво-Печерській лаврі

Під час масованої комбінованої атаки на Київ у ніч на 15 червня 2026 року російський безпілотник (за даними СБУ) влучив у будівлю Успенського собору Києво-Печерської лаври, після чого покрівля храму зайнялася. Пожежа вкрила весь дах собору.

За якоюсь злою іронією, кажуть у Києві, Москва вже вдруге намагається знищити собор, вперше підірваний НКВС під час Другої світової війни.

За час великої війни, за підрахунками української влади, російська армія знищила або нанесла ушкодження понад 330 храмам, а також сотням об’єктів культурної спадщини України. Більше про це дивіться і читайте за лінком

Нові контракти для ЗСУ: строки служби, відстрочки, зарплати і реакції військових

Від 15 червня можна укласти нові контракти на військову службу в ЗСУ. У рамках нововведень запускаються три типи контрактів з визначеними термінами служби – піхотно-штурмовий, бойовий або базовий.

Відповідно до постанови Кабміну від 12 червня №768, експериментальний проєкт діятиме два роки – до червня 2028 року. У Міністерстві оборони заявили, що військовослужбовці можуть укладати нові контракти на проходження служби через мобільний застосунок «Армія+».

15 червня у Міністерстві оборони презентували перший етап реформи – запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Радіо Свобода пояснює, що пропонує кожний контракт. Читайте і дивіться тут

Із окупації без українських документів: як повернутися. Інструкція

Україна запустила річний експериментальний проєкт: жителі окупованих територій, які народилися після 1991 року і ніколи не мали українських документів, зможуть підтвердити свою особу у деяких посольствах і консульствах України за кордоном. Це потрібно, щоб оформити посвідчення для повернення на підконтрольну уряду України територію.

Раніше українці, які виросли в окупації і ніколи не мали українського паспорта, опинялися у безвиході. Адже документ на повернення консульства видавали тільки тим, про кого були дані у державних реєстрах – тобто люди бодай колись мали легальні документи. Якщо жодних слідів про людину у реєстрах України не було, консульства відмовляли у видачі документу на повернення.

Тепер встановлювати особу зможуть посольства та консульства України у 5 країнах. Якщо про людину немає інформації в базах, вона все одно зможе повернутися до України.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) разом з начальником паспортного відділу Департаменту консульської служби МЗС України Ольгою Посадською пояснюють, як це працює. Читайте за лінком

Україна та Молдова відкрили переговори про вступ до ЄС: що це означає

Європейський Союз 15 червня відкрив переговори про вступ з Україною та Молдовою після того, як обрання нового уряду в Угорщині усунуло останню перешкоду для просування процесу приєднання до блоку з 27 країн.

Однак подальший шлях може виявитися не менш складним, адже країнам необхідно провести правові та політичні зміни, необхідні для набуття повноправного членства в ЄС.

Процес розширення ЄС складається з 33 політичних розділів – від зовнішньої політики до сільського господарства та рибальства. Країни-кандидати повинні імплементувати всі закони та нормативні акти ЄС у кожному з цих розділів.

Ці розділи поділені на шість кластерів. 15 червня Молдова та Україна відкрили перший кластер, відомий як «Основи» (Fundamentals), який складається з п’яти розділів, що переважно стосуються верховенства права. Більше інформації тут

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