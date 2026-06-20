«Якщо він цього не зробить, зробимо ми». Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб прибрати техніку з кордону

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі на кордоні з Україною встановлене обладнання, яке російські військові використовують для коригування атак на Україну, і закликав Олександра Лукашенка прибрати це обладнання протягом тижня.

«Не треба зайвих слів. На його (Лукашенка – ред.) вишках є ретранслятори. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по наших людях. Хай зніме цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо, щоб це зробити. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він цього не зробить, зробимо ми», – сказав Зеленський 19 червня під час спілкування з медіа разом із президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

Президент України також звинуватив Білорусь у постачанні нафтопродуктів російській армії. «Ми робимо все, щоб у «рускіх» не було можливості продавати нафту й давати дизель і нафту своїй армії. Білорусь сьогодні – один із головних постачальників для російської армії. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює», – сказав Зеленський.

Зеленський попередив, що Росія продовжує підбурювати Білорусь до війни і використовує провокації, зокрема атаки дронів, щоб втягнути білоруський народ у конфлікт. Президент України також назвав атаку на автобус, який перевозив білоруських дітей, у Брянській області РФ 17 червня «провокацією з боку Росії».

«Що стосується удару дрона по автобусу з білоруськими дітьми, то всі вже визнали, і міжнародні експерти, і, мені здається, також і «рускіє» визнають, що це був удар не наш. «Рускіє» будуть робити багато різних провокацій для того, щоб втягнути народ Білорусі в цю війну. Це одна з них», – сказав Зеленський.

Лукашенко заяви українського президента поки що не коментував. 15 червня білоруський авторитарний лідер перепросив у президента України за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.

Водночас він визнав, що Білорусь «дуже вразлива у військовому плані, якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію».

За словами Лукашенка, Білорусь в українських військових – «як на долоні» – і це одна з причин, чому країна не хоче участі у війні.

«Ми чудово розуміємо, що наші основні об’єкти життєзабезпечення – виробництво і логістика – будуть під атакою. Як вони заявили, у них вже заплановано 500 таких цілей на території Білорусі», – сказав Лукашенко.

Він ще раз запевнив, що українському народу і військовим немає чого боятися небезпеки з боку Білорусі, що це нікому не вигідно. Однак Лукашенко вже говорив про це раніше, і в результаті в лютому 2022 року він підтримав російську військову агресію, і тепер російські дрони часто літають над територією Білорусі, атакуючи Україну.

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Раніше українські військові заявили, що вже визначили 500 цілей у Білорусі на випадок її вступу у війну. Тоді білоруський авторитарний лідер пригрозив ударити по одній «дуже серйозній» цілі в Україні, і припустив, що Зеленський «десь курнув, десь кольнув».

Росія і її союзник Білорусь 19-21 травня провели ядерні навчання на тлі ескалації атак безпілотників на Росію. У Білорусі, яка межує зі східним флангом НАТО, також розміщений «Орешник» – новітній російський ракетний комплекс, здатний нести ядерну зброю.

19 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.