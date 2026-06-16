Лукашенко перепросив у Зеленського і закликав до компромісів у війні: як експерти пояснюють таку зміну риторики

«Якщо Володимир Олександрович образився, я перепрошую перед ним за ці слова...Можливо, мені не слід було так різко висловлюватися», – перепросив білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко у Володимира Зеленського в інтерв’ю, оприлюдненому 15 червня.

Публічні вибачення Лукашенка перед президентом України стали незвичним сигналом на тлі його багаторічної підтримки Росії у війні проти України. Крім того, білоруський авторитарний лідер запевнив, що Україні «нічого боятися» з боку Білорусі, визнав складність захисту всього українсько-білоруського кордону та висловився за завершення війни шляхом переговорів уже цього року.

Політичний коментатор Білоруської редакції Радіо Свобода Валерій Карбалевич вважає, що такі заяви свідчать про зміну сприйняття війни самим Лукашенком та її наслідків для Білорусі.

Більше про зміну риторики Мінська та оцінку експертів читайте у матеріалі Радіо Свобода.

Лукашенко заговорив про компроміси для обох сторін

В інтерв’ю телеканалу «Аль-Арабія» Олександр Лукашенко заявив, що війну Росії проти України можна завершити вже цього року:

«Якщо таке бажання буде, то ці війни можна закінчити в цьому році точно. І навіть конфлікт Росії й України можна в цьому році закінчити ».

На його думку, «воєнного рішення» війна не має, а всі ключові питання необхідно вирішувати шляхом переговорів та, зокрема, компромісів:

«Треба сісти за стіл переговорів і зблизити ці позиції. А щоб зблизити позиції, треба йти на компроміс ».

Політичний оглядач Валерій Корбалевич нагадує, що раніше всі аргументи Лукашенка про необхідність зупинити війну зводилися до закликів до президента України Володимира Зеленського капітулювати. Мовляв, Захід не зможе перемогти Росію, бо перемогти імперію неможливо.

Але тепер білоруський лідер каже про компроміси і закликає Росію зупинити війну. У цьому інтерв'ю слово «компроміс» було вжито чотири рази, звертає увагу Корбалевич.

Також Лукашенко категорично заперечив можливу загрозу для України з боку Білорусі. За його словами, це нібито знають і українські військові, і керівництво держави. Лукашенко звинуватив президента України у роздмухуванні цієї теми та заявив, що Зеленський робить такі заяви немовби під впливом Заходу.

Водночас заяви Лукашенка про відсутність загрози для України суперечать попереднім оцінкам українських військових. Головком Олександр Сирський 16 червня анонсував, що ЗСУ створять нові безпілотні частини на кордоні з Білоруссю і посилять бригади ТрО, щоб зміцнити оборону на півночі. Раніше в Держприкордонслужбі попереджали, що загроза нового вторгнення з території Білорусі цілком реальна. Там кажуть, що відстежують ситуацію, і поки концентрації військ на білоруському боці біля кордону немає, але є зміна ситуації вглибині країни у зв'язку із проведенням безпрецедентних російсько-білоруський ядерних навчань.

На думку українського експерта, директора Інституту світової політики Євгена Магди, Лукашенко фактично повторює позицію Росії. Для нього є вигода у завершенні війни, тому що це зменшить тиск і на Лукашенка – йому буде легше вести переговори про зняття з нього санкцій, переконаний Магда.

Тези Лукашенка про відсутність загрози з боку Білорусі збігаються із заявами російської влади. Зокрема, після зустрічі в Мінську 15 травня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Білорусь залишається союзником Росії, але не бере участі у війні проти України.

«Але я б не довіряв Лукашенку з простої причини, що напередодні широкомасштабного вторгнення міністр оборони Білорусі Віктор Хренін теж обіцяв, що ніякого вторгнення з території Білорусі не буде . І ми дуже добре знаємо ціну цих обіцянок. З іншого боку, Лукашенко може шукати порозуміння з (президентом США – ред.) Дональдом Трампом. Це не секрет, і тому він показує себе миротворцем як Трамп», – сказав Євген Магда у коментарі Радіо Свобода.

Лукашенко визнав вразливість Білорусі перед Україною

Лукашенко визнав, що Білорусь є «дуже вразливою у воєнному плані», оскільки українські удари можуть бути спрямовані по її інфраструктурі та логістиці. Він визнав, що у разі відкриття нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону – будуть серйозні проблеми з його утриманням:

«Фронт для Росії насамперед (і, звісно, для нас також), якби вона атакувала Київ з території Білорусі, збільшився б на 1,5 тисячі кілометрів білорусько-українського кордону. Ми разом із росіянами за нинішнього перебігу війни не зможемо забезпечити захист цієї ділянки».

У коментарі Радіо Свобода політолог Євген Магда наголосив, що Лукашенко не слід сприймати як друга Путіна:

«Це, на мою думку, одна з помилок наших політиків і політичних оглядачів, коли вони вважають, що Лукашенко – друг Путіна. Насправді він залежить від Путіна, і ця залежність для нього не надто приємна».

Після протестів 2020 року Лукашенко фактично втримав владу завдяки політичній, економічній та силовій підтримці Кремля. Після цього залежність Мінська від Москви різко зросла. Дослідники взазначають, що саме після 2020 року Лукашенко став значно більш залежним від Путіна, а інтеграція Білорусі з Росією прискорилася.

Валерій Корбалевич звертає увагу, що на початку війни Лукашенко погрожував Україні. Він заявляв: щойно з'являться хоч якісь натяки на загрози з півдня, то відповідь Білорусі буде нищівною. Але зараз Лукашенко чітко визнає те, що війна може бути не на користь агресорів.

Повторює неправду про початок війни

В інтерв’ю Лукашенко також повторив свою позицію щодо перших місяців повномасштабної війни: на початку вторгнення «усі у світі розуміли, що війна закінчиться швидкою перемогою росіян», а відведення російських військ від Києва він пояснив спробою досягти мирної угоди. За його словами, після цього Росію нібито «обманули», а війна затягнулася.

Оглядач Радіо Свобода Валерій Карбалевич вважає, що загалом у цьому інтервʼю Лукашенко продемонстрував більш реалістичне бачення війни. Винятком стало його пояснення невдалого прогнозу про швидку перемогу Росії – замість прямої відповіді Лукашенко повторив версію, що Путін відвів війська від Києва через бажання досягти миру, але був нібито введений в оману посередниками, пише Корбалевич.

Після відступу з Київщини Росія не припинила бойові дії й не уклала мирної угоди з Україною, а зосередила основні зусилля на наступі на Донбасі. Багато військових аналітиків розглядають відведення російських військ від Києва як наслідок провалу спроби захопити українську столицю та швидко завершити війну на своїх умовах.

Білоруський журналіст Дмитро Галко вважає, що вибачення Лукашенка перед Зеленським свідчать не про зміну його позиції, а про зміну обставин навколо Білорусі: « Лукашенко відчув небезпеку . І відчув її дуже добре».

На думку Галка, білоруський лідер добре розуміє ризики можливого поширення війни на територію Білорусі.