Сирський анонсував формування нових частин безпілотних систем для захисту північного кордону

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради щодо стану й готовності резервів Збройних сил України анонсував посилення оборони державного кордону на північному напрямку.

«Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалене рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою й іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку», – написав він у соцмережах 16 червня.

За словами Сирського, також під час наради розглянули стан бригад територіальної оборони.

«Ухвалили принципове рішення щодо масштабування в їхньому складі безпілотної компоненти. Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника й захисті визначених районів відповідальності», – додав він.

Раніше в Держприкордонслужбі попереджали, що загроза нового вторгнення з території Білорусі цілком реальна. Там кажуть, що відстежують ситуацію, і поки концентрації військ на білоруському боці біля кордону немає, але є зміна ситуації вглибині країни у зв'язку із проведенням безпрецедентних російсько-білоруський ядерних навчань.

15 червня Олександр Лукашенко вкотре запевнив, що українському народу і військовим немає чого боятися небезпеки з боку Білорусі, що це нікому не вигідно. Однак Лукашенко вже говорив про це раніше, і в результаті в лютому 2022 року він підтримав російську військову агресію, і тепер російські дрони часто літають над територією Білорусі, атакуючи Україну.