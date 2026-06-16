Лукашенко вибачився перед Зеленським і визнав «вразливість» Білорусі перед Україною

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко перепросив у президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Він сказав про це в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya, оприлюдненому 15 червня.

«Можливо, я десь перестарався, але це була відповідь на його недоречні заяви: «Так, у нас 500 цілей, так, ми знаємо, де Лукашенко. Завтра ми завдамо удару ракетами, безпілотниками». Я мовчав. Навіть усі були здивовані, що я мовчу. Я розумів: людина перебуває під таким тиском, молода людина, недосвідчена, невійськова. Можливо, щось у його голові не спрацювало. Але коли мені почали погрожувати, я мусив відповісти. Якщо Володимир Олександрович образився, я перепрошую в нього за ці слова. Можливо, цього не було потрібно, враховуючи, що він все ж воює. Можливо, мені не варто було так різко це говорити», – сказав Лукашенко.

Читайте також – ЗМІ: Макрон застеріг Лукашенка від участі у війні Росії проти України

Водночас він визнав, що Білорусь «дуже вразлива у військовому плані, якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію».

За словами Лукашенка, Білорусь в українських військових – «як на долоні» – і це одна з причин, чому країна не хоче участі у війні.

«Ми чудово розуміємо, що наші основні об’єкти життєзабезпечення – виробництво і логістика – будуть під атакою. Як вони заявили, у них вже заплановано 500 таких цілей на території Білорусі», – сказав Лукашенко.

Він ще раз запевнив, що українському народу і військовим немає чого боятися небезпеки з боку Білорусі, що це нікому не вигідно. Однак Лукашенко вже говорив про це раніше, і в результаті в лютому 2022 року він підтримав російську військову агресію, і тепер російські дрони часто літають над територією Білорусі, атакуючи Україну.

Раніше українські військові заявили, що вже визначили 500 цілей у Білорусі на випадок її вступу у війну. Тоді білоруський авторитарний лідер пригрозив ударити по одній «дуже серйозній» цілі в Україні, і припустив, що Зеленський «десь курнув, десь кольнув».

Росія і її союзник Білорусь 19-21 травня провели ядерні навчання на тлі ескалації атак безпілотників на Росію. У Білорусі, яка межує зі східним флангом НАТО, також розміщений «Орешник» – новітній російський ракетний комплекс, здатний нести ядерну зброю.

19 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.