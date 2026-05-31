Лукашенко відреагував на заяву Бровді щодо 500 цілей

Олександр Лукашенко заявив про одну «дуже серйозну» ціль в Україні, реагуючи на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді щодо 500 цілей на території Білорусі.

«Вони, може, і визначили 500 цілей – дякую, що у нас для них є 500 цілей. У нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі. Вони це теж розуміють», – сказав він у відео, оприлюдненому наближеним до чинної адміністрації телеграм-канал «Пул первого».

26 травня командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (позивний «Мадяр») застеріг Лукашенка від вступу Білорусі у війну РФ проти України, згадавши про «500 цілей».



«Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні», – написав він у телеграмі.

Росія та її союзник Білорусь 19-21 травня провели ядерні навчання на тлі ескалації атак безпілотників на Росію. У Білорусі, яка межує зі східним флангом НАТО, також розміщений «Орешник» – новітній російський ракетний комплекс, здатний нести ядерну зброю.

19 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.